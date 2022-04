Slechte F1 beeldkwaliteit is schuld van verbinding, niet Viaplay

De slechte F1-beeldkwaliteit is niet de schuld van Viaplay. Aldus Viaplay.

Het zul jullie wel zijn opgevallen dat Formule 1 kijken via Viaplay net eventjes anders is dan via Ziggo. Elke verandering brengt natuurlijk kritiek met zich mee. Het is eventjes wennen: nieuwe graphics, nieuwe presentatoren, nieuwe commentatoren: het is allemaal anders. Dat kan zorgen voor een verbetering, maar dat hoeft niet zo te zijn.

Met name de beeldkwaliteit laat te wensen over. Het is niet iets dat past bij het leven in 2022. Uit eigen ervaring (we hebben hier allemaal een abonnement afgesloten op de redactie) kunnen we zeggen dat de beeldkwaliteit lager is dan dat we gewend waren. Het is eerst heel lang heel erg korrelig en wordt na een minuut (of langer) 720P, iets waar je in 2008 nog best trots op kon zijn.

Peter Nørrelund

Volgens Peter Nørrelund is het echter niet de shuld van Viaplay. Peter Nørrelund is de CEO van Viaplay dus hij heeft kennis van zaken (en zal wellicht een tikkeltje bevooroordeeld zijn). In een interview met Erik van Haaren van De Telegraaf blikt hij terug op de eerste twee raceweekenden.

Als het gaat om de invulling, Nørrelund erg tevreden. Hij geeft aan heel veel respect te hebben voor Olav Mol, maar dat de sport zich er niet voor leent om door 1 persoon verslagen te worden. Dat moeten er minimaal 2 zijn, liefst nog meer. Dat is op zich geen vreemde gedachte, bij heel erg vele zitten er meerdere mensen in commentators-hokje.

Op dit moment gaat het allemaal nog onwennig, maar volgens Nørrelund is het een kwestie van wennen. Niet alleen voor de kijkers, maar ook voor de presentatoren, commentatoren en reporters zelf. Die moeten er ook eventjes inkomen en aan elkaar wennen.

Slechte F1 beeldkwaliteit

Wat lastiger is om te wennen, is het beeld. Dat ligt aan Nørrelund echter niet aan Viaplay, maar aan de internetverbinding. De zendkwaliteit van Viaplay kan goed zijn, maar het is de kwaliteit van de ontvanger die zorgt voor een mindere kwaliteit. Daarbij wil hij ook duidelijk maken dat er een verschil zit tussen kabel en streaming.

Sterker nog, tussen gewoon streamen en live streamen zit ook nog eens een heel verschil. Oplossingen worden overigens niet aangedragen in het interview. Dus wellicht moet je een nieuwe TV kopen en nog sneller internet regelen.

