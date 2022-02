Nederlanders hamsteren brandstof uit angst voor prijsstijgingen

Was het eerst wc papier, nu is het massaal benzine en diesel inslaan. Het hamsteren van brandstof is begonnen.

Toen de eerste lockdown van kracht ging was het een bijzonder gezicht bij de supermarkten. Lege schappen en mensen die voor maanden aan wc papier inkochten. Bleek achteraf helemaal niet nodig, maar het creëerde wel schaapachtig gedrag in het hele land. Hetzelfde zie je nu gebeuren met een hetze op brandstof. Niet uit angst dat het straks op is, maar dat men straks een paar euro meer moet betalen voor een volle tank.

Dingen die we meteen voelen in de portemonnee door de oorlog in Oekraïne zijn stijgende brandstofprijzen. De komende dagen is de kans groter dat de brandstofprijzen met enkele centen stijgen dan dalen. En dat zorgt ervoor dat Nederland massaal aan het hamsteren is geslagen als het op brandstof aankomt. Lange rijen bij tankstations zijn sinds gisteren het beeld.

Op de korte termijn zul je, afhankelijk hoe groot je tankinhoud is, inderdaad gisteren en vandaag een paar euro voordeliger uitzijn voor een volle tank in vergelijking met volgende week. Althans, dat is de verwachting. En voor die paar euro gaan mensen massaal in de rij staan.

De adviesprijs voor een liter benzine is voor het eerst door de 2,20 euro gegaan. Een groot deel van de prijs bestaat in Nederland uit accijnzen en BTW. Sommigen roepen op tot ingrijpen vanuit de regering om de accijnzen tijdelijk te verlagen om brandstof betaalbaar te houden. Er zijn geen signalen dat het kabinet dit overweegt. (via de Telegraaf)