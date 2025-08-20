Brandstof in Nederland wordt duurste van Europa

We krijgen vanaf volgend jaar in Nederland de duurste brandstof van Europa en dat komt onder andere door Mark Rutte…

Vanaf januari volgend jaar gaan we in Nederland flink meer betalen voor een litertje dinosap aan de pomp. Aan het einde van dit jaar loopt de accijnskorting af en dat betekent dat een liter benzine of diesel vanaf januari 2026 een kwartje duurder wordt. Minimaal, want er staat ook een inflatiecorrectie op de rol.

De politieke wil om de korting te behouden is er wel, zeker met de verkiezingen in aantocht, maar wie gaat dat betalen? Wie heeft er zoveel ping ping ping? De kosten van het behouden van de accijnskorting is namelijk een slordige 1,5 miljard euro…

Hoe zat het ook alweer?

Even terug naar het begin, waarom hebben we ook alweer een accijnskorting? Nou in 2022 marcheerde Rusland met zijn troepen buurland Oekraïne binnen en ging de prijs van olie en gas door het dak. Het vorige kabinet onder leiding van Mark Rutte voerde de accijnskorting in om de brandstof aan de pomp nog enigszins betaalbaar te houden.

Tot nu toe is de maatregel nog ieder jaar verlengd. In 2024 en in 2025 werd zelfs de inflatiecorrectie niet doorgevoerd. De inflatie liep namelijk in de laatste jaren ook flink op, dus dat was ook een behoorlijke accijnsstijging geweest. Dan hadden we nu allang de duurste brandstof van Europa.

Verlenging zit er niet in

Om de accijnsverhoging (en eventuele de inflatiecorrectie) nog een jaar tegen te houden moet 1,5 miljard euro gevonden worden op de begroting. Daar zit nu net het probleem. We hebben een demissionair kabinet die de begroting voor volgend jaar moet maken en omdat die geen meerderheid in de Tweede Kamer heeft wordt dat wheelen en dealen.

Kwaliteitspublicatie de T. ging eens langs de achterkamertjes om zijn oor te luisteren te leggen en dat is weinig hoopgevend. Er zijn nogal wat uitdagingen voor de begroting van volgend jaar en 1,5 miljard euro voor deze korting vinden zal nog niet meevallen.

Het is allemaal de schuld van Mark Rutte

Alles wordt duurder, de zorg bijvoorbeeld, maar ook de defensie uitgaven moeten flink omhoog. Mark Rutte en zijn daddy Trump hebben namelijk afgesproken dat er flink veel meer centjes naar defensie moeten gaan. De NAVO norm moet naar 5 procent van het BNP en de eerste stappen daarvoor moeten al snel gezet.

Nu proberen alle ministeries al hun uitdagingen en projecten op de defensiebegroting te krijgen, maar het Ministerie van Defensie wil helemaal geen infrastructuur projecten en de kosten voor de bevrijdingsfestivals op de begroting hebben. Die wil kogels kopen van dat geld. En voor 500 miljoen euro raketten voor Oekraïne…

Kortom, het wordt een hete nazomer in Den Haag, want iedereen zal maar wat graag voor de verkiezingen het volk willen pleasen om het voltanken van de auto nog enigszins betaalbaar te houden en te zorgen dat we niet de duurste brandstof van Europa krijgen.

We gaan zien of de accijnskorting behouden blijft en of de partijen anders de inflatiecorrectie op de accijns kunnen tegenhouden. Dan nog maar hopen dat er überhaupt nog brandstof naar de pomp kan komen volgend jaar…