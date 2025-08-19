KTM stopt met auto’s: X-Bow blijft in leven en verandert dankzij bekende bierbrouwer!

De X-Bow blijft bestaan (en niet alleen in de huidige vorm…)

Het gaat al langere tijd niet lekker met KTM. Moederbedrijf Pierer Mobility ziet flink in de penarie en ook bij de marketingmachine gaat het niet lekker. In het MotoGP-kampioenschap staat KTM op een derde plaats bij de constructeurs achter Aprilia en heel ver achter Ducati.

Goed, de MotoGP-stand zal de KTM-bazen minder boeien dan de problemen op de financiële afdeling. Pierer Mobility zou een schuld hebben van 3 miljard euro, waarvan 1,8 miljard afkomstig is van KTM. Er was een tijdje terug ook goed nieuws: de gelimiteerde X-Bow GT-XR is bijna uitverkocht. Ons advies luidde dan ook: verkoop meer auto’s!

KTM verkoopt X-Bow aan bierbrouwer

Daar denkt KTM anders over. Het bedrijf is overgenomen door het Indiase conglomeraat Bajaj Auto. Anders dan die naam doet vermoeden, willen de nieuwe bazen dat KTM zich meer gaat richten op de motorbranche. De motorfietsenboer uit Oostenrijk stopt daarom met het bouwen en verkopen van de X-Bow. Dat meldt Nieuwsmotor.nl.

Gelukkig voor ons, de liefhebbers van vier in plaats van twee wielen, verdwijnt de exoot niet. De rechten om de X-Bow te mogen bouwen en verkopen zijn verkocht. KTM kondigde de verkoop al in juni 2025 aan en de contracten zijn nu getekend. De deal moet alleen nog goedgekeurd worden door de regelgevende instanties in Oostenrijk. Ook onder de nieuwe bazen zal de auto KTM X-Bow blijven heten.

De X-Bow wordt verkocht aan een investeerder uit België. De koper is de schatrijke familie de Mévius. Als er net als bij mij geen belletjes gaan rinkelen: deze familie is een grootaandeelhouder van de Belgische biergigant AD Inbev. Je kunt dit zien als de Unilever onder de Belgische bieren. Het heeft de rechten in handen van Stella Artois, Hoegaarden, Leffe, Dommelsch, Tripel Karmeliet en ga zo maar door. Het vermogen van deze familie wordt geschat op zo’n € 3 miljard. Een van ene, Grégoire De Mevius, is een oud-rallycoureur en fervent autosportliefhebber.

Het is nog niet bekend wat de eigenaren uit België betalen voor de KTM X-Bow-rechten, maar online heeft men het over een bedrag van zo’n 10 miljoen euro. Volgens KTM zijn naast de familie De Mevius ook andere investeerders met een achtergrond in de autosport betrokken. “Het proces verloopt volgens plan. De Mevius heeft de relevante investeerders zorgvuldig geselecteerd en de investeerdersgroep op basis daarvan samengesteld”, zegt KTM in de krant Oberösterreichische Nachrichten.

X-Bow verandert flink

De krankzinnige open sportauto was de laatste jaren een ondergeschoven kindje, maar dat moet bij de nieuwe eigenaren niet het geval zijn. Naast de huidige X-Bow staat er ook een offroader op de planning. Toe maar! Het is niet bekend of dit een nieuw model wordt of een omgebouwde X-Bow. Om je fantasie te helpen hebben we ChatGPT gevraagd om een offroad KTM X-Bow. Ziet er tof uit, toch?

Bedankt voor de tip, Koos!

Foto: KTM X-Bow GT-XR gespot door @spotcrewda