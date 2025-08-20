Tesla biedt optie om pinker achteraf in te bouwen

Er is hoop voor wie graag een stengel wil om richting aan te geven in zijn Tesla Model 3!

Allereerst even voor iedereen boven de rivieren; een hendel om richting aan te geven in je auto wordt ook wel een pinker genoemd. Hebben we dat even uitgelegd voor we het nieuws van vandaag verder bespreken. We verrijken graag je vocabulaire bij Autoblog. Graag gedaan.

Dan het nieuws zelf. Op zich zou je zeggen dat het geen nieuws is als je auto een pinker heeft. Richting aangeven is immers verplicht. Zo ongeveer elke auto heeft dat geregeld met zo’n stengel aan het stuur om aan te geven of je links of rechts af wil. Ja beste BMW rijder, ook aan jouw stuur zit een pinker…

Tesla doet het zonder pinker

Behalve natuurlijk onze dwarse ome Elon. Die wil in zijn auto’s zo min mogelijk rariteiten. Wat in het scherm mag gaat in het scherm en verder een minimaal aantal aan knopjes en hendeltjes.

Daarom zit de richtingaanwijzer in bijvoorbeeld de Tesla Model 3 met knopjes op het stuur. Leuk bedacht, maar veel berijders vinden dat best ergerlijk. We willen gewoon lekker die pinker uitzetten, fysiek, niet op een knopje drukken!

Nou is die boodschap bij Tesla ook aangekomen. De nieuwe Tesla Model Y heeft alweer zo’n stengel aan het stuur en er is nu ook hoop voor de Model 3 rijder die zich groen en geel ergert aan richting aangeven met knopjes op zijn stuur.

Laat een pinker inbouwen door Tesla

In China biedt Tesla nu namelijk aan om achteraf een pinker in te bouwen. Voor 2.499 Chinese munten krijg je een stengel aan en twee nieuwe knopjes op je stuur waar eerst de pijltjes zaten. In normaal geld is dat zo’n 299 euro.

Nu alleen nog in China, maar aangezien de Tesla Model 3 daar ook voor Nederland wordt gebouwd, zo deze retrofit in theorie ook prima naar ons land kunnen komen. Welke Model 3 rijdende Autoblog lezer zou wel opteren voor zo’n achteraf ingebouwde pinker?