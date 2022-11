Brandstofdief in Den Haag eindigt in vuilnisbak

Het werkte niet voor Saul Goodman, dus ook niet voor voor deze brandstofdief in Den Haag.

Hebben jullie allemaal Better Call Saul gezien? Zo niet: gauw doen. de Breaking Bad-prequel is eigenlijk beter dan Breaking Bad zelf. Bij Breaking Bad heb je vier seizoenen aan spanning tussen Skyler en Walter bij het ontbijt waar je telkens getuige van bent.

Die echtelijke ongemakken heb je niet bij Breaking Bad. Enfin, het zal je niet verbazen dat de meest creatieve advocaat van Albequerque in een een vuilnisbak belandt, tijdens een van zijn pogingen om de sterke arm der wet te omzeilen.

Brandstofdief

Wellicht dat deze jongen uit Delft dit als voorbeeld genomen heeft. De 23-jarige meneer was flink aan het tanken. In eerste instantie was hij enkele jerrycans aan het volgooien. De medewerker van het pompstation aan de Ypenburgse Stationweg in Den Haag vond het enigszins verdacht en kwam eventjes kijken wat er gebeurde. De 23-jarige jongen uit Delft had de brandstof nodig voor zijn werk.

Na dat antwoord besloot de pompbediende weer naar binnen te gaan. Waarschijnlijk duurde het aanvankelijk toch te lang, waardoor de pomphouder alsnog naar buiten liep om te kijken wat er aan de hand was. De 23 jarige vlegel die aan het tanken was, sprong in de auto en ging vervolgens volgas naar achteren. Helaas wel met een open deur waar de pompbediende nog stond. Hij werd meegesleurd. Vervolgens raakte de bestuurder een aanhangwagen, waarbij de pompmedewerker de deur wel los moest laten.

Kliko!

Gelukkig waren er omstanders én politieagenten om de achtervolging in te zetten. De brandstofdief reed naar Nootdorp. Eenmaal aangekomen op de Laakweg besloot de dief de auto te laten voor wat het is en vervolgens verder te voet te gaan.

Uiteindelijk was er een politiehond die ‘m vond in een, jawel, Kliko vuilnisbak. De brandstofdief liep daarbij de nodige bijtwonden op, waarna een dokter hem kon repareren. Of hij in de groene og grijze Kliko verstopt zat, weten we niet. Wel dat de kentekenplaten op de bedrijfswagen vals waren. Maar natuurlijk.

Of het door de hoge brandstofprijzen komt, is niet bekend. De laatste tijd krijgen we vaker verhalen over bijzondere verhalen waarbij de dieven te maken krijgen met karma.

Via: De Telegraaf.