M3 Touring met 650 pk is ideaal Labrador-vervoer

Aangezien Volvo niet meer aan snelle stations doet, moeten andere merken het maar overnemen. Zoals deze M3 Touring met 650 pk.

Weet je wat jammer is? Er zijn nauwelijks meer snelle Volvo-stationwagons. Vroeger had je diverse V60’s en V70’s waarop je op je hoede moest zijn op de Autobahn. Zeker als ze door Heico Sportiv, MR Sweden, ERST of een andere specialist onder handen waren genomen.

Volvo heeft de markt voor snelle stationwagons bijna geheel de rug toegekeerd, maar BMW heeft ‘m juist omarmd. Zo komt er binnenkort weer een BMW M5 Touring én is er sinds kort de BMW M3 Touring van de huidige G8X-generatie. Bij BMW kun je kiezen uit één uitvoering: de M3 Touring Competition met xDrive. Logisch, dat past ook het beste bij het concept van de auto, alhoewel wij hopen op een M3 Touring met handbak en achterwielaandrijving. Inderdaad, iets minder heftig dan wat je nu kunt krijgen.

Heftiger!

Wil je juist een heftigere BMW M3 Touring dan de xDrive Competition, dan is dat uiteraard gewoon mogelijk. Manhart is er als de kippen bij om wat onderdelen klaar te zetten voor de stationwagon-variant van de BMW M3, die dan de Manhart MH3 650 Touring genaamd wordt. Dat is op zich ook niet raar, want in technisch opzicht is de M3 Touring gelijk aan de M3 Competition en M4 Competition.

De modificaties zijn dan ook grotendeels gelijk. Om de zescilinder beter te kunnen horen heeft Manhart niet één, maar twee sportuitlaat-systemen ontwikkeld. Eentje met 300-cels-sportkat, met behoud van OPF (benzinepartikelfilter) en eentje met 200-cels sportkat met OPF-delete. Die eerste komt door de Duitse TüV, de tweede niet. Na modificaties aan de turbo’s (grotere schoepen) en een gewijzigde ECU is het vermogen 650 pk! Het koppel bedraagt 800 Nm.

M3 Touring met 650 pk

De uiterlijke verfraaiingen moeten je ding zijn. Er is een hele hoop carbon voor onder andere de de diffusor, splitter, dakspoiler en sideskirts. Oh ja, de kenmerkende 21 inch grote Concave 1-velgen van Manhart zijn aanwezig. Uiteraard ontbreekt de typische gouden striping niet. Om heel eerlijk te zijn, dat zwart staat erg goed op de M3. Dan valt die neus ietsje minder op. Uiteraard zijn daar ook oplossingen voor.

Alle onderdelen voor deze M3 Touring met 650 pk kun je bestellen via de website van Manhart. Overigens kun je ook kiezen voor de MH3 600, die alleen de ECU-tuning heeft en niet de turbo’s. Hopelijk hebben ze straks ook wat meer afbeeldingen van het apparaat. En hopelijk komen er meer getunede M3 Tourings aan. Oh, en hopelijk ziet Volvo nu ook in dat dit eigenlijk hun markt is en slaan ze terug met een moeder der alle snelle stationwagons.

