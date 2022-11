BREEK! Auto’s blijken slecht voor het milieu

TNO heeft het onderzocht en dan is het waar. Auto’s zijn slecht voor het milieu. Hebben wij weer…

De kop van dit artikel is natuurlijk een beetje een gebbetje, we weten natuurlijk allang dat auto’s slecht zijn voor het milieu. De uitstoot van de motoren zorgt voor veel vervuiling en daar worden onder anderen de gestreepte rugpad en de zandhagedis niet blij van.

Gelukkig is de elektrificatie van het wagenpark in volle gang, zodat we binnenkort weer met een gerust en schoon hart kunnen rijden. Auto’s worden dan eindelijk weer schoon en vriendelijk voor het milieu. Zou je denken hè?

Maar dat is dus niet zo….

Autobanden zijn zeer slecht voor het milieu

Het blijkt dus dat het niet alleen de verbrandingsmotoren zijn die voor vervuiling zorgen. De banden zijn ook een grote boosdoener. Dat heeft TNO dus uitgezocht. Volgens die organisatie zijn autobanden en landbouwplastic de grootste veroorzakers van microplastics in de natuur.

En microplastics zijn kleine fuckers. Dat zijn minuscuul kleine plasticdeeltjes (de naam zegt het in principe al) die zich werkelijk overal in weten te nestelen. Bijvoorbeeld in vissen. En als jij die vis opeet, krijg die deeltjes dus ook binnen. Niet goed dus en grotendeels de schuld van autobanden.

Naar schatting komt er zo’n 130 kiloton microplastics in het Nederlands milieu terecht. Laat die cijfers maar even op je inwerken, da’s niet mals.

Elektrische auto’s zijn grotere vervuilers

Zoals Johan Cruijff al zei; “Elk nadeel heb z’n voordeel.” En dat geldt ook andersom, elk voordeel heb dus ook z’n nadeel. Zeker als het op elektrische auto’s en hun impact op het milieu aankomt. Want ze mogen dan wel geen uitstoot hebben, hun banden slijten wel als een malle.

Dat komt omdat EV’s veel zwaarder zijn dan gewone auto’s en natuurlijk vanwege de krachtige motoren. 1 en 1 maakt 2 en zo storten die Tesla’s, Taycans en Ioniq’s dus bakken microplastics in de natuur. En dat terwijl je dacht zo milieuvriendelijk bezig te zijn.

En dan kunnen we eigenlijk alleen maar afsluiten met de moraal van dit verhaal, werkelijk schitterend verwoord door collega Michel. Die zei er het volgende over:

Moraal van het verhaal is dat je lekker milieubewust in je EV rijdt, maar ondertussen je het milieu vervuilt met je banden, de stroom die in je auto gaat uit een kolencentrale komt of alleen groene stroom is op papier en de materialen in je accu worden door kinderhandjes in een mijn in Afrika gewonnen.

En daarmee is alles wel gezegd, denken wij.

Leve de verbrandingsmotor!