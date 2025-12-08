Of nou ja, ‘alleener’, zullen we maar zeggen.
Het nieuws kwam niet helemaal onverwacht, maar het blijft toch een moment. Helmut Marko vertrekt aan het einde van dit jaar bij Red Bull. Dat meldt althans de Telegraaf op basis van anonieme bronnen. Daarmee verdwijnt een van de vaste gezichten achter het succes van het team.
Marko was jarenlang de man die beslissingen durfde te nemen waar anderen omheen liepen. Hij haalde talent binnen, zette carrières in gang en drukte zijn stempel op alles wat met de Red Bull-opleiding te maken had. Zijn vertrek is niet zomaar een personeelswissel. Het is een verandering die voelbaar wordt in de hele organisatie.
Max Verstappen staat er voortaan alleen voor
Voor Max Verstappen betekent dit ook iets. De band tussen hem en Marko ging verder dan de gebruikelijke relatie tussen coureur en adviseur. Marko verdedigde hem wanneer het moest en sprak hem streng toe wanneer dat nodig was.
Hij geloofde in Max vanaf het moment dat hij als jong broekie binnenkwam en stond vaak klaar voor zijn protegé wanneer er kritiek of druk was. En dat ging ver, want als je aan Max zat, zat je aan Marko. En die toonde weinig genade voor haters.
Aan de andere kant kon Helmut Marko ook genadeloos hard zijn. Vraag maar aan Daniil Kvyat, Daniel Ricciardo, Pierre Gasly, Alexander Albon, Sergio Perez, Liam Lawson en het meest recente voorbeeld Yuki Tsundoda.
Binnen het team moet nu veel opnieuw worden ingericht. Beslissingen over talent, strategie en lange termijn worden straks zonder hem genomen. Of dat een vroegere dynamiek verandert is nog niet duidelijk, maar het is logisch dat dit effect heeft.
Red Bull gaat door, zoals altijd. Maar de manier waarop het team werkt krijgt een andere kleur. Laten we vooral hopen dat een beetje van het ongefundeerde en ‘eerst praten, dan denken’ gedachtegoed van Marko overeind blijft.
Dat houdt tenminste wat leven in de energiedrankbrouwerij.
Reacties
mashell zegt
Helmut,het ga je goed in het verzorgingstehuis. Geniet ervan zolang het duurt.
rwdftw zegt
Nou nou nou nou…… Helmut vertrekt…..
Als eerste komt het nieuws van de Britse roddel/sensatie krant Telegraph. Daarnaast staat het tussen kwootjes.
Andere media : https://nl.motorsport.com/f1/news/veranderingen-red-bull-wat-zit-er-achter-hint-helmut-markos-emotie-gp-lambiase/10783264/
“Meteen na de Grand Prix van Abu Dhabi vertelde Helmut Marko aan onder meer Motorsport.com niet zeker te weten of hij in 2026 nog van de partij is, ondanks dat zijn initiële contract als adviseur voor twee jaren geldig was – en dus ook 2026 nog beslaat. “Het is niet zozeer in twijfel, maar we zullen gesprekken voeren en dan zal ik zien wat ik ga doen”, vertelde hij op het Yas Marina Circuit aan onder meer deze website. “Het is een complexe situatie, met verschillende dingen.” Op de vraag wat Marko zelf graag zou willen, reageerde de 82-jarige Oostenrijker: “Ik moet er eerst even over slapen en dan zullen we zien.””
Waarvan akte.
ejpotter zegt
Kwootjes…?
Exit Luminar zegt
Heb je hem weer. Die jongen heeft absoluut 0.0 looks and likes.
potver7 zegt
Max heeft de steun van Marko uiteraard lang niet zo vaak meer nodig als in de eerste paar jaar. En het zou me niet verbazen als Marko ‘m af en toe een beetje in de weg loopt.
Wat me opviel dit seizoen is dat na het vertrek van Horner de teamprestaties van Red Bull Racing steeds beter werden. Niet alleen bij Max zichtbaar, maar ook bij Yuki. Kan toeval zijn, maar aangezien algemeen bekend is dat de verstandhouding tussen Horner en Marko subzero was, kan het haast niet missen dat dat ook zijn weerslag had op het team. Waar twee ruizieën hebben twee schuld – uiteindelijk heeft Horner het veld moeten ruimen maar Marko had imho even veel boter op z’n hoofd.
Geen idee wat de verhouding tussen Mekies en Marko is, maar het feit dat Marko speelt met de gedachte te stoppen kan twee dingen betekenen: óf hij heeft alle vertrouwen in Mekies en ziet voor zichzelf niet zoveel toegevoegde waarde, óf Mekies kiest z’n eigen weg en negeert Marko.