Of nou ja, ‘alleener’, zullen we maar zeggen.

Het nieuws kwam niet helemaal onverwacht, maar het blijft toch een moment. Helmut Marko vertrekt aan het einde van dit jaar bij Red Bull. Dat meldt althans de Telegraaf op basis van anonieme bronnen. Daarmee verdwijnt een van de vaste gezichten achter het succes van het team.

Marko was jarenlang de man die beslissingen durfde te nemen waar anderen omheen liepen. Hij haalde talent binnen, zette carrières in gang en drukte zijn stempel op alles wat met de Red Bull-opleiding te maken had. Zijn vertrek is niet zomaar een personeelswissel. Het is een verandering die voelbaar wordt in de hele organisatie.

Max Verstappen staat er voortaan alleen voor

Voor Max Verstappen betekent dit ook iets. De band tussen hem en Marko ging verder dan de gebruikelijke relatie tussen coureur en adviseur. Marko verdedigde hem wanneer het moest en sprak hem streng toe wanneer dat nodig was.

Hij geloofde in Max vanaf het moment dat hij als jong broekie binnenkwam en stond vaak klaar voor zijn protegé wanneer er kritiek of druk was. En dat ging ver, want als je aan Max zat, zat je aan Marko. En die toonde weinig genade voor haters.

Aan de andere kant kon Helmut Marko ook genadeloos hard zijn. Vraag maar aan Daniil Kvyat, Daniel Ricciardo, Pierre Gasly, Alexander Albon, Sergio Perez, Liam Lawson en het meest recente voorbeeld Yuki Tsundoda.

Binnen het team moet nu veel opnieuw worden ingericht. Beslissingen over talent, strategie en lange termijn worden straks zonder hem genomen. Of dat een vroegere dynamiek verandert is nog niet duidelijk, maar het is logisch dat dit effect heeft.

Red Bull gaat door, zoals altijd. Maar de manier waarop het team werkt krijgt een andere kleur. Laten we vooral hopen dat een beetje van het ongefundeerde en ‘eerst praten, dan denken’ gedachtegoed van Marko overeind blijft.

Dat houdt tenminste wat leven in de energiedrankbrouwerij.