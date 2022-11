Nieuwe Honda Pilot krijgt nieuwe dikke V6

Ja, twee keer nieuw! De nieuwe Honda Pilot krijgt een hele nieuwe oude motor.

Ondanks dat je overal crossovers ziet rijden, zijn het in Europa voornamelijk kleine modellen. Als je een groter modelletje wenst, ben je automatisch aangewezen op premium merken. Er zijn uitzonderingen in de vorm van de Ford Explorer en Toyota Highlander. De nieuwe Honda Pilot mag van ons ook wel in dat lijstje komen.

Dat is een crossover boven de Honda CR-V, die we wel gewoon bij de Nederlandse dealers kunnen krijgen. Een groot en handig verschil is met de CR-V is dat de Pilot een zevenzitter is met tweede zitrij. Daarmee is het ideale auto voor mensen die veel te lang in hun Honda Stream en Shuttle zijn blijven rijden.

Afmetingen

Om een idee te krijgen van het formaat van de Honda Pilot, de auto is 5,08 meter lang, 2 meter breed en heeft een wielbasis van maar liefst 2,89 meter lang. De hoogte is maximaal 1,83 meter, afhankelijk van de uitvoering. Er komen namelijk vijf uitvoeringen, waarvan de TrailSport (de blauwe op de foto’s) de stoere overlander is. De rode op de foto is de ‘Elite’, dat juist een heel chique model is. Daarnaast is er nog een EX-L, Touring en Sport.

Qua motor is het allemaal identiek. Onder de kap ligt namelijk en 3.5 liter V6 met 24 kleppen, vier bovenliggende nokkenassen en nul turbo’s. Deze is goed voor 285 pk aan vermogen en 355 Nm aan koppel. Dat is 5 pk meer dan de uitgaande Honda Pilot haalde uit diens V6. Volgens Honda is het blok compleet nieuw, ondanks gelijke dimensies.

Transmissie nieuwe Honda Pilot

Vreemd dat er niet gekozen is voor mild hybride aandrijving of een andere vorm van elektrificatie. Als je dan toch een nieuw blok ontwikkelt… Wel is de transmissie erg modern: een tientraps-automaat moet ervoor zorgen dat je constant in het juiste toerengebied zit. Over prestaties rept Honda met geen woord. Het is ook niet heel relevant, eigenlijk. Met zo’n V6 kun je altijd wel uit de voeten.

De Honda Pilot komt overigens niet naar Nederland. Een dikke V6 zonder turbo en hybride-aandrijving is bij voorbaat kansloos, zeker als er ook nog eens geen premium-badge op de voorzijde prijkt. De auto wordt in Alabama gebouwd en in die contreien verkocht.

