Staat de toekomst van de eigen auto op het spel?

Jonge mensen willen er gewoon niet aan…

Je ziet het al een paar jaar gebeuren. Jongere generaties lijken steeds minder zin te hebben in een eigen auto voor de deur. De kosten zijn hoog, parkeren is gedoe en in steden is een eigen auto voor veel mensen gewoon niet praktisch meer. Deelplatforms springen daar gretig op in en de bekende deler Greenwheels met die rode autootjes ziet dat duidelijk terug in de cijfers.

Het bedrijf groeide dit jaar naar 3400 auto’s. Er kwamen 500 nieuwe wagens bij en 39 nieuwe gemeenten sloten zich aan. Daarmee is het bedrijf nu actief in 191 plaatsen. Dat klinkt groot, maar het zegt vooral iets over hoe Nederlanders hun mobiliteit anders gaan gebruiken.

Staat de toekomst van de auto op het spel?

De opvallendste ontwikkeling is de leeftijd van de gebruikers. Steeds meer jongeren tussen 18 en 24 maken bewust gebruik van een deelauto. Ook de groep tot 35 jaar groeit snel. Bij elkaar is 41 procent van alle gebruikers jonger dan 35. De gemiddelde leeftijd zakte in korte tijd van 46 naar 41 jaar.

Voor veel jongeren past een deelauto beter bij hun leven. Ze reizen veel met het ov, wonen kleiner en wisselen per week van behoefte. Een eigen auto voelt voor hen eerder als ballast dan als vrijheid.

Het gebruik verandert ook. Ritten worden iets langer, maar mensen gebruiken de auto bewuster. Elektrische deelauto’s worden gemiddeld korter gebruikt. De bezettingsgraad daalt in steden waar veel van de vloot elektrisch is. Verschillende autotypes naast elkaar blijven daarom belangrijk.

Het beeld is helder. De eigen auto verliest terrein, zeker onder jonge stedelingen. Deelauto’s vullen het gat. Niet omdat ze nu zo magisch zijn, maar omdat een groeiende groep geen zin heeft in bezit. Nu is het te hopen dat ze wijzer worden naarmate de leeftijd stijgt, anders zitten we binnenkort met alleen maar deelauto’s.

En dat moeten we niet willen met z’n allen!