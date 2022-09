BREEK: BMW XM gelekt op het internet

De BMW XM is gelekt en bijzonder lelijk.

BMW is een bijzonder automerk. Jarenlang heeft het Duitse merk zich opgewerkt van randje faillissement naar sportieve luxeauto’s. Sportiviteit en alltagstauglichkeit konden ze als geen een combineren. Een standaard leasediesel tovert nog een glimlach op je gezicht. Weinig merken spreken zo tot de verbeelding als BMW.

Alles geldt in het kwadraat als het gaat om BMW M. Dat is een van de sterkste badges die bestaat. Natuurlijk wordt dat logo verbasterd tot en met. Het hoogtepunt is het M Sportpakket Pro, waarbij ze de remmen rood verven voor je en de nieren zwart maken. Echte sportieve hardware, zoals sperdifferentieel, is bij de 3 Serie sinds de facelift niet meer leverbaar helaas. De schijn van sportiviteit is belangrijker dan de ware sportiviteit.

BMW XM gelekt

Zo schopt BMW wel meer heilige huisjes omver. Een 1 Serie met voorwielaandrijving. Een 4 Serie met driecilinder. En oh ja, extreem moeilijk design. Er is kennelijk over nagedacht. Dit gaat verkopen. Maar om 50 jaar BMW M te vieren is er dit, de BMW XM. Een monstruositeit die nog niet eens rondrijdt in GTA.

Het zal ongetwijfeld voor zijn soort lekker rijden en bijzonder knap zijn van de ingenieurs. Maar ja, kun je nagaan als ze een echte sportwagen of sportsedan mochten ontwikkelen. Dat verkoopt echter niet, dus dan is er dit. De BMW XM. Dit zijn de eerste foto’s, die Wilco Blok wist te onderscheppen. Dankjewel, Wilco!

Officiële onthulling

Vandaag volgt de officiële onthulling. Overigens is er ook goed nieuws. BMW zal ook komen met een re-interpretatie van de BMW 3.0 CSL én er komt een nieuwe M2 Coupé. Dat is dan wel heel tof! Daarbij kun je nog een M3 met handbak kopen en dan krijg je een zescilinder met achterwielaandrijving.

Toch vragen wij ons af nu de BMW XM gelekt is, helpt dit design nu echt? Het is nooit bewezen dat mooie auto’s extra goed verkopen? Maar expres overmatig groteske styling kan na zo veel misperen die pijn aan je ogen doen geen toeval meer zijn. Lelijkheid verkoopt, voornamelijk als het opvalt. Het moet confronterend zijn en verder geen doel dienen. Daar is de BMW XM nu al in geslaagd.