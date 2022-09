Zo, die kunnen er weer een tijdje tegenaan. Citroën heeft een nieuw logo!

Vandaag komt de BMW XM uit. Daarom is het juist bijzonder dat Citroën, die al in 1990 een XM had, vandaag met superheet nieuws komt. Citroën heeft namelijk een nieuw logo! Nou ja, logo, wij zeggen logo.

Bij Citroën – toch het bastion voor excentriekelingen – hebben de rode broeken nu ook gewonnen. Citroen heeft namelijk een nieuwe ‘Brand Identity‘. Complete kwats natuurlijk. Je kunt natuurlijk wel een identiteit nastreven, maar je zult ‘m moeten verdienen door het publiek.

Nu is het moment niet slecht uitgekozen. Veel automerken hebben onlangs hun logo opgefrist. Nu is dat sowieso nooit een slecht idee, een logo opfrissen is net zo handig als je modellijn vernieuwen. Zeker met een nieuwe era van elektrificatie op komst, is het wel handig dat iedereen ziet dat jij een milieuvriendelijke Citroën met nieuw logo hebt!

Nieuwe logo Citroën toch niet supernieuw

Helemaal nieuw is het Citroën-logo natuurlijk niet. Het blijft altijd een interpretatie van het origineel dat alweer sinds 1919 dienst doet. De ‘double chevron’ is afgeleid van een tandwiel. Met rechte vertanding maken tandwielen een enorm kabaal, maar met deze schuine vertanding juist niet. Handig!

Het logo is overigens ook in deze vorm niet compleet nieuw. Al een paar jaar geleden konden we het aanschouwen op de Citroen 19-19 concept in, hoe toevallig, 2019! Check maar op bovenstaande foto.

Het is ook zeker niet de eerste keer dat de eigenwijze Fransen hun logo vernieuwen. In de afgelopen 103 jaar hebben ze het 9 keer eerder de gedaan. Dit is vernieuwing nummer 10.

Toepassing

Het is nog eventjes de vraag hoe Citroën het logo gaat toepassen. Het huidige logo is meer dan een logo. De complete grille is namelijk onderdeel van het logo en vice versa, zoals bij de Citroën C5 X (gallery onder). Dus het lijkt erop dat we het nieuwe logo kunnen verwelkomen op de nieuwe modellen, waar men bij het ontwerp rekening houdt met het nieuwe logo.

Zoals je kunt zien gebruikt Citroen 2 kleuren voor zijn logo. De ene is rood, dat wordt gebruikt voor briefpapier en digitale toepassingen. Maar we zien ook ‘Monte Carlo Blue’-logo’s.

Dat zal wellicht voor reclamezuilen en andere uitingen gebruikt worden. Dat laatste is overigens niet bevestigd door Citroën. Wel dat de kleur Monte Carlo Blue leverbaar zal worden voor toekomstige modellen. Hopelijk wel allemaal met topvering!

