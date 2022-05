Gelekt: de vernieuwde BMW 3 Serie!

De vernieuwde BMW 3 Serie laat alvast zijn gezicht zien.

BMW maakt de laatste tijd nogal ‘gedurfde’ designkeuzes, om het maar even zo te noemen. Van het gamma zijn de 3 Serie en de 5 Serie nog de meest traditionele modellen qua design. De vraag is of dat zo blijft, want de ‘Life Cycle Impulse’ van de 3 Serie zit er aan te komen. Oftewel: de facelift.

We hoeven niet de officiële onthulling af te wachten, want er zijn al foto’s gelekt. Het zal ook eens niet. De vernieuwde 3 Serie zit trouwens al een tijdje in de pijplijn, want de eerste foto van de 3 Serie LCI lekte al in juni 2021.

We zijn nu bijna een jaar verder en nu krijgen we de nieuwe Dreier van alle kanten te zien. Een meevaller: de grille is niet noemenswaardig groter geworden. De varkensneuzen bewaart BMW toch voor de topmodellen. Het design van de grille is wel iets aangepast. Naast de traditionele verticale spijlen, zien we ook een patroon dat meer horizontaal georiënteerd is.

Verder zijn de koplampen strakker gemaakt. De inkeping heeft BMW nu achterwege gelaten. De voorbumper is compleet nieuw en doet denken aan die van de X4 M. De vernieuwde 3 Serie krijgt dus een behoorlijk agressieve voorbumper aangemeten.

Aan de achterkant zien we een compleet nieuwe achterbumper, met zeshoekige nepuitlaten en een heuse diffuser. Ook hier is de vernieuwde 3 Serie er niet subtieler op geworden.

Het was je misschien al opvallen dat er wat tekentjes op de kont staan die verdacht veel op Chinees lijken. Dat kan kloppen, want deze foto’s zijn afkomstig van een Chinees patentbureau. We kunnen dus niet garanderen dat de Europese versie er exact hetzelfde uit zal zien.

De Europese versie is sowieso korter, want het gaat hier om de ‘L’-uitvoering. Zoals jullie weten zijn de Chinezen verzot op verlengde versies van auto’s. Maar dat maakt verder niet uit, bij een facelift gaat het om de voor- en achterkant.