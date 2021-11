BREEK: Christian Horner op het matje geroepen bij FIA [updated]

Horner zal zich moeten verdedigen bij de FIA voor uitspraken gedaan tijdens een interview bij Sky Sports F1.

Terwijl Hamilton en Verstappen redelijk koel lijken te blijven onder de spanning in het F1 kampioenschap, is het aan de pitmuur een ander verhaal. Normaal zou je waarschijnlijk graag zien dat de teamleiding een koel hoofd houdt. Maar het lijkt erop dat zowel de leiding bij Mercedes als bij Red Bull kiest voor de opruiende ‘wij tegen de wereld’ aanpak.

Calimero

Waar bij de vorige race Toto Wolff nog de volledige Calimero-rol op zich nam en zich verlaagde tot scheldpartijen en wijzen naar de camera, is het nu de beurt aan Christian Horner. De onderkoelde Brit was net als zijn collega Helmut Marko niet te spreken over de straf die Max kreeg van de stewards. Vlak voor de race was hij daar nog niet overheen. Zodoende zei hij dit tegen Sky Sport F1:

We’re really struggling to understand it. It looks like a complete balls-up. The FIA have effectively said ‘play on, the circuit is safe, it’s clear’. Max was in the first sector, we had so much time to look at it. If indicated otherwise, we would of course, have informed him. Christian Horner, gebruikt geinige schunnige termen

Max treft geen blaam

Horner is verder van mening dat Max niet veel aan de kwestie kon doen, maar wel zwaar benadeeld is:

Unfortunately there’s a yellow flag, he just didn’t see it. He saw the white one, he saw the car, he even saw a green light on the right hand side. I think it’s just a rogue marshal that stuck a flag out. He’s not instructed to by the FIA, they’ve got to have control of the marshals. It’s as simple as that. That’s a crucial blow in the championship for us. We’re now starting P7 at a track you can’t overtake at. That is massive. Christian Horner, hoopt dat de FIA degradeert

FIA duldt geen kritiek

De FIA is kennelijk niet blij met deze uiting. Zozeer niet, dat ze na de race nu ook nog maar Horner op het matje geroepen hebben. Horner wordt verweten dat hij artikel 12.2.1 f) en 12.2.1 k) van de FIA’s International Sporting Code gebroken heeft. Deze twee artikelen beschouwen het volgende als ernstige transgressies:

Article 12.2.1 f) Any words, deeds or writings that have caused moral injury or loss to the FIA, its bodies, its members or its executive officers, and more generally on the interest of motor sport and values defended by the FIA.

Article 12.2.1 k) Any misconduct towards licence-holders, officials, officers of member of the staff of the FIA, members of the staff of the organiser or promoter, members of the staff of the competitors, doping control officials or any other person involved in a doping control.

Respect voor marshals

Zojuist is Horner het hok van de FIA uitgelopen, maar de sanctie is nog niet bekend. Na de race was Christian alweer wat rustiger. Hij verduidelijkte dat marshals vrijwilligers zijn die goed werk doen waar hij veel respect voor heeft. Het is vooral de beslissing van de FIA waar zijn ergernis ligt.

Het is maar te hopen dat de FIA niet hoort wat Helmut Marko gezegd heeft. Die heeft over de straf namelijk gezegd dat de FIA haar eigen incompetenite probeert te bedekken door de coureurs te bestraffen. Waarvan akte?

UPDATE 1: De FIA heeft dingen niet verder geëscaleerd en Red Bull slechts een officiële waarschuwing gegeven.

UPDATE 2: FIA honcho Michael Masi heeft verklapt dat Horner volgend jaar een keer mee gaat lopen met de stewards om zijn leven te beteren.