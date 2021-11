Tesla fans en Musk pislink op CNN vanwege realistische test

Een realistische test van Tesla’s Full Self Driving heeft Tesla fans pislink gemaakt.

Het voelt als gisteren dat we het hadden over Tesla en de gevaren van innovatie. En dat komt omdat het daadwerkelijk gisteren was dat we het daar nog over hadden. In dat geval ging het over een server-voutje dat Tesla rijder buiten hun auto’s sloot. Vandaag gaat het over een klassiekertje: de beperkingen van Tesla’s full self driving software, die het bedrijf beta-test op de bevolking van Amerika.

Dat het bedrijf dit überhaupt doet gezien de fouten van het systeem is al behoorlijk bijzonder wat mij betreft, eerst en vooral gezien de gevaren voor lijf en leden. Dat ze het doen in Amerika, is daarbij ook niet te bevatten vanuit een kil zakelijk perspectief. De consumentenbescherming is immers vrij goed in ‘Murica.

Je zou zeggen dat Tesla toch angst heeft om gedecimeerd te worden in de rechtzaal na een ongeluk of twee. Dieselgate kostte Volkswagen immers ook ongeveer een kwart van haar beurswaarde aan boetes. Bizar genoeg zijn Elon en co daar echter kennelijk niet bang voor. Of zou het echt zo zijn dat Volkswagen wat minder schade had geleden als het een Amerikaans bedrijf was geweest?

Enfin, wellicht is Tesla’s experiment de enige manier om Full Self Driving uiteindelijk een realiteit te maken. De ontwikkelingen op dit vlak vallen namelijk uiteindelijk nogal tegen tot nu toe. Elon Musk had ons al beloofd dat er eind vorig jaar al een miljoen ‘robo-taxi’s’ rond zouden rijden. Maar recente video’s hebben weer aangetoond dat we nog lang niet zo ver zijn.

Zo ook een reportage van CNN. De door Donald Trump pertinent met ‘fake news’ aangeduide nieuwsorganisatie, wordt nu belaagd door Tesla-fans. Dit alles omdat reporter Michael Ballaban onlangs een stukje reed door New York met Tesla’s nieuwe Full Self Driving beta. Daarbij kwam hij erachter dat het systeem absoluut nog niet klaar is voor de big apple en dus ook niet voor de big time.

In de video zie je namelijk onder andere hoe de automatische piloot bijna tegen een tegemoet komende UPS truck aanrijdt in een poging uit te wijken voor een fietser. Reporter Michael Ballaban, voorheen van onze vrinden van Jalopnik, is niet onder de indruk. Dat komt hem en CNN echter op heftige kritiek te staan.

Op Tesla-forum Teslarati schuimden de fans al snel om de mond in hun pogingen de test kapot te maken en net te doen alsof die er nooit was. De argumenten daarvoor volgen het bekende patroon. De bestuurder kan er niks van. De bestuurder heeft put opties en hoopt dat Tesla kapot gaat om financieel gewin te halen. Enfin, iedereen die stukjes schrijft over auto’s kent het riedeltje inmiddels wel. Jalopnik heeft er (weer) een mooi verhaal over geschreven.

I suspect that article was written before the drive even took place — Elon Musk (@elonmusk) November 19, 2021

Als een ware volksmenner deed echter ook Elon Musk een duit in het zakje. Hij vermoedt dat de test al geschreven was voordat de proefrit plaatsvond. Wilde speculaties dus van de Muskias. Kijk de video en oordeel zelf. Ga jij met Full Self Driving de weg op?