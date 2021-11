Uitslag Formule 1: Grand Prix van Qatar 2021

Tikt Gasly Hamilton eraf, in de Grand Prix van Qatar in 2021?

Het momentum ligt opeens weer bij Hamilton en Mercedes. Na het pijnlijke verlies in Brazilië, zijn de veertien puntjes die Max Verstappen nog voor staat op zijn grote rivaal gevoelsmatig maar een klein buffertje. Vooral omdat de Mercedes van Hamilton momenteel ontiegelijk snel is, om redenen die niemand nog helemaal begrijpt. Met dit tempo heeft Lewis de laatste drie races nu al praktisch in de tas.

Ook gisteren in de kwalificatie was het verschil tussen HAM en de rest weer schrikbarend groot. Verstappen kwam nog tot op vier tienden van de Merc, Hamiltons teamgenoot Bottas moest zes tienden toegeven. Het is zoals we ook al in Brazilië zagen dus met name de W12 van Lewis die als een speer gaat.

Ook race steward Garry Connolly ging na de kwalificatie waarschijnlijk lekker. De man die onze held Max al vaker dwars heeft gezeten als het gaat om straffen uitdelen, kon dat nu weer gaan doen. Max gaf hem daarvoor namelijk een prima excuus. Doordat Gasly zijn voorvleugel kapot reed op een kerbstone, zwaaide er dubbel geel op het rechte stuk. Max negeerde echter de vlaggen, reed vol door en verbeterde zijn rondetijd. Dan maak je het de stewards ook wel erg makkelijk om je een strafje te geven natuurlijk.

Het verdict is uiteindelijk vijf plekken inleveren. Daarom moet onze Max de race aanvangen vanaf P7. Hoewel ook Bottas een straf kreeg, staat MV33 zelfs achter deze geweldige vent. De Fin kreeg namelijk maar drie plekken straf, omdat hij slechts enkel geel negeerde. Met HAM vanaf pole wordt het dus schade proberen te begrenzen voor Max Emilian. Lukt dat een beetje?

Start

Door de straffen van BOT en VER staat GAS opeens op de eerste rij. Gaat de Fransman het Hamilton heel moeilijk maken en daardoor Red Bull heel blij maken? Neen. Hamilton komt gewoon lekker van zijn plek. Gasly kruist achterlangs maar zijn poging om buitenom te gaan bij de Brit is tandenloos. Hamilton behoudt dus P1 en kan op weg naar de zege gaan cruisen.

Het voordeel is dat Verstappen een epische start heeft vanaf P7. Hij is direct verlost van Bottas en Sainz en kiest een goede lijn ten opzichte van Norris waarmee hij na de eerste knik al vierde ligt. Dat is wel lekker. Eventjes lijkt VER richting de tweede bocht ook Alonso te kunnen bedreigen voor P3. Maar Max is een beetje voorzichtig als de Spanjaard het gat dicht gooit. Daardoor lijkt Norris nog even de plaats van Max af te kunnen pakken, doch Max voorkomt dat. Hij sluit zonder kleerscheuren aan op P4.

Alonso verschalkt ondertussen Gasly voor P2. Daardoor heeft Verstappen zijn voormalig teammaat nu voor hem. Dat moet in het onderlinge spel van Red Bull en Alpha Tauri geen probleem opleveren. En inderdaad, aan het eind van ronde drie gaat Max langs Gasly. Een rondje later is Alonso reeds de bok en daarmee heeft VER zijn ‘gridstraf’ qua positie reeds goedgemaakt. HAM heeft qua tijd echter wel vier seconden gewonnen op onze held.

Het doet een beetje denken aan wat Hamilton zelf deed in Brazilië. Alleen dan met als enige verschil dat Max weliswaar sneller is dan de rest van het veld, maar niet sneller dan leider Lewis. De Brit bouwt gestaag een gaatje naar de Nederlander, dat na een dikke tien rondjes al richting het grootste deel van tien seconden kruipt. Normaal gesproken wordt dit dus gewoon een zege voor Hamilton alsof het 1999 2020 is.

Gasly opent aan het einde van ronde 13 het pitstopbal. De Fransman is op dat moment al ingehaald door Perez. De Mexicaan heeft een betere start gehad dan geweldige vent Bottas en snijdt vrij rap door het veld. Niet zo rap als VER, maar toch. Bottas heeft op zijn beurt een matige start gehad en is na de start teruggevallen naar P11. De Fin heeft daarna ondanks de aanmoedigingen van Toto Wolff weer de grootste moeite zich naar voren te vechten.

Mid Race

Verstappen komt binnen aan het eind van ronde 17. Hoewel VER dik achter HAM rijdt, komt hij wel vlak voor nummer drie ALO weer de baan op. Dat doet dus geen pijn. Mercedes covert ondanks de ruime voorsprong van Lewis de pitstop van Max direct, door de kopman een ronde later te laten stoppen. Zelf is de man in kwestie daar niet zo blij mee. Hij denkt dat de stop te vroeg was. Het team stelt hem echter gerust dat ze ruim voldoende ‘pace in hand‘ hebben. Waarvan akte.

Alonso komt binnen in de 23ste ronde vanaf P3. Het zou een mooie opsteker zijn voor de wenkbrauw en voor Alpine als ze even een podiumpje kunnen stelen hier. De Spanjaard valt echter terug naar P7, achter de lang doorrijdende Ferrari’s die elkaar weer gevonden hebben op de baan. Als Perez, die inmiddels ook gestopt is, voorbij gaat aan Vettel en Ricciardo, zien we dat het voor ALO een hele kluif wordt om de Mexicaan achter zich te houden.

Het gevecht tussen de twee spaanstaligen, wordt even heet als Leclerc opeens door zijn banden heenzit. De Monegask verremt zich, waarna ‘Nando langzij komt. Perez kiest echter de verkeerde kant en verliest tijd. Een paar ronden later komt PER echter alsnog voorbij aan ALO. De Mexicaan heeft echter wel 20 seconden achterstand op Bottas. De Fin is namelijk doorgereden op zijn eerste set banden en gaat stiekem voor een eenstopper. In vrije lucht heeft hij de kans gehad de pace van de W12 uit te nutten.

Maar dan! Opeens zien we een Mercedes heftige vonken uitstotend naast de baan rijden. Is Max Verstappen dan toch kampioen? Neen, het is namelijk de auto van Valtteri Bottas. Het lange doorrijden komt BOT duur te staan, want hij heeft een lekke band. De Fin rijdt lekker hard door naar de pit, maar uiteraard is Perez er dan al voorbij. Misschien is het voor Bottas uiteindelijk niet eens zo heel pijnlijk. Hij moest namelijk toch nog een keer gaan stoppen. Voorlopig valt hij echter wel terug tot achter Ricciardo op P13.

Aan het einde van ronde 41 komen Max en Sergio binnen voor pitstops. Hamilton covert wederom direct een ronde later. Het heeft niet te maken met het afdekken van een undercut in dit geval, maar meer met mogelijke safetycars en dergelijke. Mercedes en Hamilton weten dat zo lang ze dezelfde strategie als Red Bull en Verstappen hanteren, ze simpelweg het voordeel hebben qua pace.

Finish

Vooraan het veld is het vooral de vraag wie de snelste ronde pakt en wie het laatste plekje op het podium pakt. Het laatste is ook een strategisch gevecht. Alonso lijkt vastbesloten om de wedstrijd met één pitstop uit te rijden. Red Bull gaat met Perez voor twee stops. De Mexicaan is daar niet blij mee. En je moet zeggen, we weten allemaal dat Perez de bandenfluisteraar is. Het wordt wellicht tijd dat Red Bull die kwaliteit meer uitnut.

Alonso vertelt zijn team dat ze Ocon moeten vertellen om Perez van zich af te vechten ‘als een leeuw’. Ocon kan zijn kopman daarmee terug betalen voor wat Alonso zelf deed ten opzichte van Hamilton in Hongarije. Ocon doet dat redelijk, maar toch gaat Perez er redelijk vlotjes voorbij. De achterstand op ALO lijkt echter veel te groot voor PER om nog goed te maken in de laatste zeven rondjes. De Mexicaan moet eerst nog maar zien dat hij Norris pakt.

Dat laatste hoeft echter niet meer, als Norris toch nog naar binnen gaat voor nog een pitstop. Het lijkt een gekke move, maar wellicht laat Russell ons zien waarom. Hij heeft namelijk ook een lekke band linksvoor, net als Bottas. Die laatste komt vanaf een kansloze plek buiten de top-10 overigens binnen om de strijd op te geven. We vermoeden zomaar dat er in de staart van de auto van BOT voor Jeddah een splinternieuwe tor ligt.

Als ook Latifi een lekke linker voorband heeft, wordt het toch nog een beetje een nerveus einde van de rit. Wie gaat dit nog meer overkomen? Alonso heeft het tempo alvast ernstig laten zakken. De veertien seconden die hij had op Perez zijn er nu nog acht. Alsnog ruim voldoende om P3 te pakken normaal gesproken natuurlijk.

Max pakt in ronde 54 de snelste ronde en dat kan wel eens een goede zijn. Een ronde later gooit de wedstrijdleiding er namelijk een virtual safetycar in, omdat de marshals bezig zijn de auto van Latifi weg te halen. Red Bull stopt dan ook nog voor zachte banden met Max. Hamilton vraagt vertwijfeld aan zijn team of hij wat dit betreft verslagen is, door te informeren of hij nog kan stoppen voor softs. Het team laat hem weten dat dit nu te laat is. Daarop vraagt HAM:

Has he stopped for softs? Lewis Hamilton, duidt god en Max aan als ‘hij’

Het antwoord is dus ja. Omdat Bottas eruit ligt, is dit wel een lekkere voor Red Bull. Max verliest zo maar zes puntjes op HAM in plaats van zeven of acht. Zo gloort er nog een heel klein beetje hoop. Maar in principe is acht punten voorsprong met twee wedstrijden te gaan en dit tempo van Mercedes natuurlijk te weinig.

Alonso wordt derde voor Perez en Ocon, op een goede dag voor Alpine. Stroll doet ook weer eens wat goed met P6, voor de twee Ferrari’s van Sainz en Leclerc die dit jaar aan elkaar gelijmd lijken te zijn. Norris en Vettel pakken de laatste puntenposities van de dag.

Voor Gasly zijn de druiven zuur. Hij valt vanaf een tweede startplaats terug tot buiten de punten. Omdat Yuki the rookie ook door het ijs zakt, gaat Alpha Tauri waarschijnlijk dus weer niet bij de top-5 eindigen in het constructeurs kampioenschap. Ricciardo, de Hazen, Williamsen en Alfa’s hadden eveneens geen zicht op puntjes vandaag.

Latifi en Bottas zijn tenslotte de twee uitvallers van de dag. In het geval van Bottas is dat ongetwijfeld een strategische keuze zoals gezegd. Volgende race een Mercedes 1-2 met twee mega-motoren in de W12 op het snelle stratencircuit van Jeddah? Het ligt ergens wel in de lijn der verwachting…

Volledige uitslag Formule 1 Qatar 2021