BREEK: Daniil Kvyat wéér gedumpt door Helmut Marko

Maar de silver lining: het kan niet anders dan dat Max de race in Mexico nu gaat winnen!

We schreven eerder gekscherend over het feit dat ze Kvyat helemaal kapot maken bij Red Bull, maar het begint nu echt belachelijke vormen aan te nemen. De Rus moest de races in Singapore en Japan al aan zich voorbij laten gaan omdat het team zijn stoeltje beschikbaar stelde aan Pierre Gasly. Omdat Gasly afgelopen weekend eigenlijk in Suzuka aan de bak moest in de Super Formula (de races daar gingen uiteindelijk niet door), werd Kvyat opgeroepen om de race in Amerika te doen. Dat deed de Rus verdienstelijk: hij eindigde de race als tiende en was het hele weekend aanzienlijk sneller onderweg dan Brendon Hartley, die de positie van de naar Renault vertrokken Sainz bij Toro Rosso innam.

Maar het heeft niet mogen baten! Bij de volgende race in Mexico zit Gasly weer achter het stuur van de Toro Rosso. Op zich is dat niet zo verrassend, maar ook Hartley krijgt nog een kans om zich te bewijzen in Mexico City. Dat is een veel minder logische keuze van Red Bull/Toro Rosso/Helmut Marko, want de Kiwi gaat écht niet opeens de halve seconde per rondje vinden die hij nodig heeft om een bonafide optie te zijn voor volgend jaar.

Kvyat, die naar verluidt de vorige keer al flink pissig was op Marko, zal nu wel helemaal door het lint gaan. Expres of niet, Marko torpedeert de carrière en het zelfvertrouwen van The Torpedo nu al voor de derde keer. Het heeft toch een beetje de schijn van een pesterijtje nu.

Het enige goede nieuws is dat we weten wat er de vorige keren gebeurde nadat Kvyat een demotie te verwerken kreeg: Max won in beide gevallen de race die volgde. Gezien de snelheid die de Nederlander aan de dag legde in de race van gisteren durven wij hem dus wel aan: Max wint in Mexico en Olav Mol doet de zangeres zonder naam na. Mexiiiiiiiiiiiiiiicccooooooo!