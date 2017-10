Kvyat wederom aan de kant geschoven door Red Bull?

Het zit de Rus niet mee.

Daniil “De Torpedo” Kvyat lijkt wederom het bokje. Vorig jaar werd de Rus aan de kant geschoven door Red Bull Racing, ten faveure van een zekere Max V., die prompt zijn eerste race won. Kvyat kreeg als troost het stoeltje van Max bij Toro Rosso. Maar ook dat bleek van tijdelijke aard, want toen daar iemand met meer talent op de deur klopte kon meneer Kvyat wederom zijn stoeltje opgeven. Toegegeven: Kvyat maakte fouten en heeft deze demoties ook deels aan zijn eigen prestaties te danken. Maar leuk is het natuurlijk niet en het komt niet vaak voor dat een rijder tijdens een seizoen de deur uit gestuurd wordt. Behalve als je Kvyat heet dus.

Klein lichtpuntje aan de horizon: Kvyat’s oud teamgenoot Carlos Sainz maakte recent een move naar het Formule 1 team van Renault. Daarmee kwam een stoeltje vrij en dus mocht Kvyat zijn helm weer afstoffen. Je zou denken dat dat voor het hele seizoen zou zijn, maar niks lijkt minder waar.

Pierre Gasly, de man die Kvyats stoeltje inpikte, moet namelijk komend weekend de finale van de Super Formula nog rijden. En dus komt er voor de F1 Grand Prix van Mexico komend weekend een andere meneer in Gasly’s auto te zitten. Wat dus ooit Kvyats auto was. Bent u er nog bij? Die meneer heet Brendon Hartley, een 27-jarige Nieuw Zeelander die in het World Endurance Championship uitkomt voor het team van Porsche. Hij won in 2015 het WEC samen met teamgenoten Mark Webber en Timo Bernhard en dit jaar won hij de 24 uur van Le Mans met Webber en Bamber. In het verleden werkte hij ook al voor de Formule 1-teams van Toro Rosso en Red Bull.

Boze tongen beweren nu dat Red Bull voornemens is Hartley het seizoen uit te laten rijden bij Toro Rosso als zijn prestaties komend weekend goed genoeg zijn. Het is echter niet zo dat Gasly dan aan de kant geschoven gaat worden, die willen ze houden bij Toro Rosso. En dus staat de baan van Daniil Kvyat wederom op het spel. Wat zal die jongen de pee in hebben zeg. En wat zal Max blij zijn!