Daniel Kvyat heeft weer een zitje in de F1 - Autoblog.nl

Het is een zitje, maar niet zoals hij wenste.

Als er iemand wat te verduren heeft gehad, dan is het Daniil Kvyat wel. De jonge Rus werd relatief vroeg in het zadel gehesen bij Toro Rosso en Red Bull. Kvyat was wat onstuimig, maar kwam qua pure snelheid niet eens zo gek veel te kort op zijn teamgenoot, Daniel Ricciardo.

Echter, vlak voor de GP van Spanje van 2016 veranderde alles. Daniil ontving een demotie naar Toro Rosso. Ene in België geboren M. Verstappen maakte promotie, won de race en is sindsdien vaste waarde bij Red Bull. Vervolgens maakte Kvyat een hoop mee.

Hilarische complotten

Vervolgens brak er een periode aan waar de betere soapserie niet aan kan tippen. Kvyat ontving demoties, werd ontslagen om vervolgens weer aangenomen te worden. Dit zorgde voor hilarische complotten, want elke keer als hij een demotie aan de broek kreeg, won Max Verstappen de daaropvolgende race. Hij deed het overigens nooit echt slecht bij Toro Rosso, hij pakte zelfs enkele podiumplaatsen.

Kvyat heeft F1 zitje voor 2021

Enfin, het goede nieuws heeft ons bereikt dat Daniel Kvyat volgend jaar een F1 zitje heeft gescoord. Nu waren alle 20 felbegeerde zitjes al vergeven, dus hij zal niet aan de start verschijnen. Kvyat wordt testcoureur bij het Alpine F1 team. Daniil gaat de nieuwe Alpine A521 testen (voor zover mogelijk) en bijdragen aan de ontwikkeling van de auto. Daarnaast is hij ook de reservecoureur van Alpine.

Reserve zitje F1 Kvyat uitstekende keuze

Op papier lijkt Daniil Kvyat een uitstekende keuze. Hij is slechts 26 jaar oud en heeft bewezen punten te kunnen pakken. Alpine geeft ook dat het voor hen prettig is om een gelauwerde rervecoureur te hebben. Het hele coronagebueren is nog lang niet uit de lucht, dus is het altijd een goed om een degelijke back-up te hebben.

Ondanks dat Fernando Alonso na zijn fietsongeluk nu weer helemaal fit is, is het een prettige gedachte dat er een goede coureur klaarstaat als Alonso weer op zijn mountainbike klimt. De andere reservecoureur is de Chinees Guanyu Zhou. Hij werd gisteren nog als eerste reservecoureur gepresenteerd, maar gezien de staat van dienst lijkt het ons dat Kvyat voorrang zal krijgen.

Kvyat neemt de positie over van Sergei Sirotkin. Het is niet de eerste keer dat Daniil testcoureur is. In de periode dat Red Bull hem had ontslagen (voor de erste keer), was hij testcoureur voor Ferrari.