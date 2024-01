BREEK: de vernieuwde Tesla Model Y lekt op het internet

Het lijkt erop dat de Tesla Model Y facelift voortijdig op het internet is beland.

De Tesla Model Y is mateloos populair. Het was niet alleen de bestverkochte auto van Nederland, maar zelfs de bestverkochte auto van heel Europa. Een facelift van de Tesla Model Y is dus groot nieuws.

We weten al een tijdje dat deze facelift (met de codenaam Juniper) eraan zat te komen. En we weten ook al wat Tesla gaat doen met deze facelift. Namelijk precies hetzelfde als wat ze vorig jaar deden met de Tesla Model 3. Een enorme verrassing zal het dus niet zijn.

Des te meer niet omdat de auto nu al gelekt is. Althans, daar lijkt het op. Op Instagram is namelijk een foto verschenen vanuit China. Daarop zien we een Tesla Model Y met de achterlichten van de nieuwe Model 3. Als deze foto echt is kan het dus bijna niet anders of dit is de nieuwe Model Y.

Toevallig staat de auto tegenover een spiegel, dus we kunnen ook meteen een glimp opvangen van de voorzijde. Ook hier zien we koplampen die veel lijken op die van de Model 3 facelift, al zijn deze wel wat minder plat.

Op het interieur hebben we nog geen zicht, maar je kunt erop rekenen dat ook dit vernieuwd wordt. Het interieur van de Tesla Model 3 kreeg met de facelift ook een grondige update, dus we verwachten dat dit bij de Model Y niet anders zal zijn.

Wanneer kunnen we de vernieuwde Model Y verwachten? Volgens eerdere berichten zal de auto halverwege dit jaar in productie gaan. Wanneer de auto precies in Nederland zijn opwachting gaat maken is nog even afwachten. We weten al wel één ding: deze auto gaat verkopen als warme broodjes.

Via: Cochespias