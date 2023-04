Vernieuwde Tesla Model 3 is keihard brekend nieuws

De vernieuwde Tesla Model 3 is een bord wereldnieuws voor ontbijt.

Speciaal voor onze lezer @tazmania – die geheel terecht keihard brekend nieuws verlangt van zijn favoriete website – hebben we de compleet vernieuwde Tesla Model 3. En veel brekender nieuws dan en een vernieuwde Tesla Model 3 is er niet, toch?

Het model is er al weer een tijdje, want de officiële introductie was in juli 2017. Bijna zes jaar oud, dus. Vorig jaar kreeg het model een kleine makeover waarbij de chromen delen zwart werden gemaakt. Sowieso heeft Tesla de Model 3 constant aangepast aan de tijd. Constant zijn er verbeteringen doorgevoerd, net zoals de Yoke binnenkort bij de Model S.

Vernieuwde Tesla Model 3

Maar nu is het tijd voor de eerste echt grote facelift. We zien namelijk op de Tesla Reddit, waar we ook de verbeteringen aan de yoke konden ontdekken, een compleet vernieuwde Model 3. Dat is een beetje een cryptische omschrijving, uiteraard. Het is nu meer dan een spec-update of kleine visuele aanpassing. Dit is gewoon een volwaardige facelift.

De neus is zo mogelijk nog gladder en strakker dan voorheen. De bumper is compleet nieuw. De koplampen zijn dat overigens ook. Apart is dat we voor het eerst een oranje reflector zien. Dat zie je bijna altijd in auto’s voor de Amerikaanse markt, maar niet op de Model 3 (ook niet die voor de VS). Er is nu geen Mighty Ducks achtige voorzijde, maar een wat eenvoudig vorm gegeven voorkant.

Highland

Het is dermate eenvoudig dat je het bijna generiek kunt noemen. Nu werkt Tesla-design net eventjes wat anders. In eerste instantie is minimale weerstand het uitgangspunt. Daarnaast heeft het merk maar enkele modellen die ze wereldwijd verkopen. Dan wil je geen aparte styling die maar op een paar markten ‘werkt’.

Dit is de neus van het huidige model.

Overigens is niets officieel. Sterker nog, net als bij ons award winnende Yoke-artikel moeten we erbij aantekenen dat de bron vrij vaag is, ondanks dat de foto erg scherp is. Wel zijn er wel degelijke legitieme bronnen (zoals Reuters) die spreken over de Model 3 in ‘Highland‘-specificatie (codenaam). De verwachting is dat de gefacelift Model 3 in het derde kwartaal van 2023 op de markt komt.

