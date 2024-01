Dit waren de best bekeken spots van 2023

Welke spots hadden de meeste views in 2023? We hebben de top 10 voor jullie!

De best bekeken spots van 2023, hadden we dat lijstje niet al gehad? Nee, dat was het lijstje met de meest bijzondere spots van 2023. Dat was een zorgvuldig geselecteerde bloemlezing van de beste spots op Nederlandse bodem. We hebben nu ook nog een lijstje met de best bekeken spots, wat dus puur gebaseerd is op de views en niks anders.

We tellen af naar de best bekeken spot van 2023, te beginnen bij de nummer 10:

Spotter: @TonCoronel

Een Phantom Drophead Coupé, zo extreem bijzonder is die auto toch ook weer niet? Nou, dit exemplaar wel. Dit is namelijk een Arabier met een ‘1’ als kenteken. Dat betekent dat het kenteken veel meer waard is dan de auto (waarschijnlijk miljoenen). De Rolls is in het bezit van een van de leden van de koninklijke familie van Qatar, maar werd gespot in LA. Ietsje verderop stond ook nog een Maybach met het kenteken ‘9’ (zie spot). Een hele dure combo dus.

Spotter: @spotcrewda

Een dikke stationwagen valt meestal wel in de smaak bij jullie, zeker als het een Alpina betreft. Zo ook deze Alpina B3 Touring, gespot in het Zwiterse Zürich. Zo in het donkerrood is het ook echt een hele fraaie wagen, we kunnen niet anders zeggen.

Spotter: @row1

Het is inmiddels misschien wel de bekendste Chiron van Nederland: de zwarte (of eigenlijk heel donkerblauwe) Chiron met oranje accenten. Deze is al door het hele land gespot. In dit geval stond ‘ie een bezoekje aan de Rolls-Royce-dealer in Eindhoven. Op de achtergrond staat nog een leuke bonus: de enige Aston Martin Vanquish Zagato Coupé op Nederlands kenteken.

Spotter: @spotcrewda

Nog eentje in de categorie ‘dikke stations met een bijzonder kleurtje’: een Audi RS6 in een unieke kleurstelling. Deze RS6 is uitgevoerd in de klassieke combinatie van ‘green over tan’. Het lijkt erop dat de hele binnenkant opnieuw is bekleed, want zover wij weten levert Audi dit soort interieurs niet af fabriek. Het enige minpunt aan deze auto zijn de Abt-velgen, die niet echt passen bij het stijlvolle thema.

Spotter: @justawheelchairguy

Waar de auto’s hierboven allemaal in buitenland zijn gespot, was deze unieke Koenigsegg Regera gewoon op Nederlandse bodem te bewonderen. Deze auto stal eerst de show op een evenement in Assen, en vervolgens ook op Autoblog Spots.

Spotter: @astonmartindriver

Geheel toevallig is de nummer 5 in dit lijstje óók uitgevoerd in blauw met goudkleurige accenten. In dit geval gaat het om de Vanquish Zagato Shooting Brake, waar er maar 99 van gebouwd zijn. Dit is één van de twee exemplaren op Nederlands kenteken. De eigenaar heeft er maar liefst €937.133 voor betaald.

Spotter: @julian06

De vernieuwde Tesla Model 3 is een auto die binnenkort op elke straathoek staat, maar de populariteit is misschien juist de reden dat deze spot zo goed bekeken werd. Deze grijze Model 3 was in oktober het eerste exemplaar dat gespot werd op Nederlands kenteken.

Spotter: @chrisc

Een auto die ook wel de aandacht wist te trekken was deze 300 SL. Dat had niet alleen te maken met het feit dat een 300 SL is, maar ook met de staat van de lak. Het verhaal is dat de auto in de jaren ’50 in goud metallic is overgespoten en daarna heel lang in een schuur in Texas heeft gestaan. De uploader kan het weten, want deze auto is van een vriend en hij mocht mee op een roadtrip. Dat leverde deze bijzondere plaatjes op.

Spotter: @780bertone

Op de tweede plaats treffen we… nóg een Tesla Model 3. De facelift van de Model 3 was gewoon een hot topic dit jaar. Dit exemplaar werd al gespot voordat de auto überhaupt op kenteken stond, bij de aflevering in Den Haag.

Spotter: @benja01

De meest bekeken spot van 2023 is toch wel een verrassing. Deze combo van een Maserati GranTurismo, een Bentley Mulsanne en een Hummer H2 was goed voor ruim 66.600 views. Het opmerkelijke zit ‘m vooral in de locatie: deze auto’s staan bij een doodgewoon ruitjeshuis in Rotterdam. Op de bovenstaande foto zie je nog niet eens alles: langs de stoep stonden ook nog een Ghibli en een Range Rover. Dit tafereel zorgde voor de nodige nieuwsgierigheid en daarom was het de beste bekeken spot van het jaar.

Dit waren de best bekeken spots van het jaar, maar vergeet ook niet om onze selectie met de meest bijzondere spots van 2023 te bekijken (als je dat nog niet gedaan had). Als je zelf wat bijzonders hebt gespot, zijn je foto’s uiteraard van harte welkom op Autoblog Spots.