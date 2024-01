Zo wordt de Honda Civic Type R nóg duurder

Je kunt het zo gek maken als je wilt met de Civic Type R.

Als een fabrikant nog een hot hatch in het gamma heeft mogen we heel blij zijn, dus we kunnen niet al te hard klagen over de prijzen. Desalniettemin is de Honda Civic Type R schrikbarend duur. Dit jaar betaal je minstens €88.560 voor zo’n hete Civic en een dik uitgevoerde versie kost bijna een ton. Dat is zo duur dat zelfs Amerikaanse websites erover schrijven.

Als je een nieuwe Civic Type R koopt moet je dus echt een hele grote Honda-liefhebber zijn. En een hele rijke. Als je dan toch genoeg geld hebt, dan kun is er binnenkort een mogelijkheid om nóg meer geld stuk te slaan op je Civic Type R.

Op de Autosalon van Tokyo – die volgende week van start gaat – presenteert Mugen namelijk hun versie van de Civic Type R. In de aanloop naar de beurs laat Honda’s huistuner nu alvast de eerste plaatjes zien van de nóg hetere Civic.

Mugen komt met twee verschillende versies van de Civic Type R, genaamd ‘Group A’ en ‘Group B’. Daardoor klinkt het alsof het homologatiespecials zijn, maar deze auto’s hebben niks met de rallysport te maken.

De rode auto is voorzien van de Group A-kit. Dit is de ‘subtiele’ variant. We zien onder meer een nieuwe splitter, side skirts en een andere spoiler. Die spoiler lijkt sowieso een verbetering want de standaard Type R-spoiler oogt eigenlijk heel erg aftermarket. Om het af te maken staat de auto op 19 inch BBS-velgen.

Mocht dit allemaal nog niet opvallend genoeg zijn, dan kun je voor het Group B-pakket gaan. Deze versie ziet eruit als een regelrechte raceauto. Hiermee krijg je ook een carbon motorkap met een hoop luchtinlaten en GT3 RS-achtige louvres op de voorschermen. Alle onderdelen zijn in dit geval ook van carbon.

Bij een gepimpte Honda hoort natuurlijk ook een sportuitlaat. Mugen heeft daarom ook een nieuw uitlaatsysteem ontwikkeld voor de Civic Type R. Met de Group A krijg je een rvs uitlaatsysteem en met de Group B een titanium uitlaat. Verder hebben ze upgrades voor de remmen en het onderstel.

Wat dit allemaal moet kosten weten we nog niet, maar je kunt dus nog veel meer geld spenderen aan je Type R. Voor nu moeten we het even doen met deze twee plaatjes, maar de officiële onthulling van de Mugen Civic Type R volgt volgende week.