En de bestverkochte auto van Nederland in 2023 is…

Jazeker, er staat voor de tweede keer in de geschiedenis een Tesla op nummer 1.

Voor, tijdens en na de jaarwisseling bombarderen we jullie met lijstjes, cijfers en statistieken, maar dat vinden jullie hopelijk niet erg. Vandaag hebben we een belangrijk lijstje, namelijk de bestverkochte auto’s van 2023. Welke auto’s verkochten als warme broodjes en wat zijn de belangrijkste verschuivingen?

De Bovag heeft alle cijfers paraat, dus we kunnen deze prangende vragen voor jullie beantwoorden. Laten we even beginnen met het totale aantal auto’s wat verkocht is in 2023. Dat waren er op de kop af 369.791. Dat is een flinke stijging van 19%, maar dat komt vooral omdat er een inhaalslag gemaakt is met leveringen. Van deze auto’s was bijna een derde volledig elektrisch (30,8%).

Bestverkochte merken

Qua bestverkochte merken is er een ‘nieuwe’ nummer 1. De afgelopen twee jaar wist Kia de toppositie te claimen, maar Volkswagen heeft die weten te heroveren. Met 34.958 registraties staan de Duitsers weer op nummer 1, als vanouds.

Kia staat wel op nummer 2, gevolgd door Toyota. Verder deed BMW uitstekende zaken, want die claimen een knappe vierde positie. Daarmee deed BMW het gewoon beter dan Skoda, die de top 5 compleet maakt.

De top 5 zag er dus als volgt uit:

Volkswagen (34.958 registraties; 9,5% marktaandeel) Kia (33.504 registraties; 9,1%marktaandeel) Toyota (25.576 registraties; 6,9%marktaandeel) BMW 20.529 registraties; 5,6% marktaandeel) Skoda (20.498 registraties; 5,5% marktaandeel)

Bestverkochte auto’s

Nog interessanter is het lijstje met de modellen. Dat beantwoord namelijk de vraag: wat was nu daadwerkelijk de bestverkochte auto van 2023? Als je iets hebt meegekregen van de verkoopcijfers in het afgelopen jaar is de nummer 1 geen verrassing. Het was vrij al lang duidelijk dat de Tesla Model Y de onbetwiste nummer 1 zou worden. Met 13.758 registraties is dat ook het geval.

Daarmee is hebben we voor de tweede keer in de geschiedenis een Tesla als bestverkochte auto van Nederland. In 2019 was dat natuurlijk de Model 3, maar die wordt nu compleet overschaduwd door de Model Y. Met 5.058 registraties verkocht de Model 3 niet eens half zo goed, ook al is dit nog steeds een flink aantal.

De nummer 2 is heel ander soort auto, namelijk de Kia Picanto. Dat is meteen de enige auto in de top 5 waar geen elektrische variant van is, want die bestaat verder uit de Peugeot 208, Volvo XC40 en de Kia Niro.

Dit resulteerde in de volgende top 5:

Tesla Model Y (13.758 registraties; 3,7% marktaandeel) Kia Picanto (10.530 registraties; 2,8% marktaandeel) Peugeot 208 (9.007 registraties; 2,4% marktaandeel) Volvo XC40 (8.323 registraties; 2,3% marktaandeel) Kia Niro (7.412 registraties; 2% marktaandeel)

Hoewel de 208 beter verkocht dan de XC40, zijn er wel meer elektrische XC40’s verkocht dan elektrische 208’s. In de top 5 van EV’s hebben deze twee namelijk stuivertje gewisseld. Verder zien we hier de Model 3 terug en de Skoda Enyaq. De verkopen van die laatste zijn wel een beetje ingezakt, want in 2022 en 2021 was dit nog de bestverkochte EV van Nederland.

Enfin, de top 5 met de bestverkochte EV’s zag er zo uit:

Bron: Bovag