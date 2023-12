Vernieuwde Tesla Model Y voor 2024

Nog even geduld voor de vernieuwde Tesla Model Y.

Met het vernieuwen van de Model 3 dit jaar wacht men met smart op de vernieuwde Model Y. Het is immers een verhoogde Model 3, dus het kan niet lang duren voordat ook deze auto een update krijgt toch?

Als je met spoed zit te wachten op de vernieuwde Tesla Model Y moeten we je teleurstellen. Ja, de verwachting is dat Tesla inderdaad volgend jaar een opgefriste variant presenteert. Volgens Bloomberg duurt dat echter nog wel even, pas halverwege volgend jaar kun je de vernieuwde Model Y verwachten.

Op basis van bronnen kan Bloomberg zeggen dat de opgefriste Model Y in Shanghai geproduceerd gaat worden. In het komende halfjaar zouden voorbereidingen worden getroffen op productiegebied. De verwachting is dat de vernieuwde Tesla Model Y dezelfde elementen gaat krijgen als de Model 3. Dus nieuwe koplampen, achterlichten en een opgefrist interieur.

De Tesla’s die in de fabriek in Shanghai van de band rollen zijn inmiddels goed voor meer dan de helft van de wereldwijde leveringen. Daar valt Europa niet onder, wij krijgen de auto’s geproduceerd in Duitsland. Ook in China zelf is de Model Y met 75% verantwoordelijk voor het leeuwendeel van de Tesla-verkopen.

In de publicatie is geen woord te lezen over een Europese productie van de vernieuwde Tesla Model Y. Dat kan betekenen dat wij pas later aan de beurt zijn dan de Chinezen en de rest van de wereld. Het is afwachten of dit ook daadwerkelijk zo gaat zijn. Voorlopig blijft de Model Y nog in zijn huidige vorm te koop.

Foto: vernieuwde Model 3 via julian06 op Autoblog Spots