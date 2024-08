Breek: deze rookie rijdt volgend jaar Formule 1

Er is weer een puzzelstukje op zijn plaats gevallen in de coureursline-up van volgend jaar.

Silly Season 2024 is nog niet voorbij, want er waren nog vier zitjes te vergeven. We zeggen ‘waren’, want we kunnen er nu weer eentje afstrepen. Alpine maakt namelijk bekend wie de opvolger wordt van Esteban Ocon, die naar Haas is vertrokken.

De opvolger van Ocon is een rookie. Naast Oliver Bearman gaan we volgend jaar nog een nieuw gezicht zien op de grid: Jack Doohan. Deze 21-jarige Australiër was al reserverijder voor het team en heeft ook al meerdere vrije trainingen gereden. Hij mag volgend jaar laten zien wat hij echt waard is.

Dit jaar stond voor Doohan volledig in het teken van zijn rol als reserverijder, maar vorig jaar reed hij nog in de Formule 2. Hij werd toen derde. Eerder werd de Aussie al een keer tweede in de Formule 3.

De vader van Jack Doohan was eveneens coureur, maar dan op twee wielen. Zijn ouwe heer is niemand minder dan vijfvoudig wereldkampioen Mick Doohan. Die heeft overigens in 1998 ook een test gedaan met een F1-auto, maar dat was geen succes. Mick parkeerde de Williams in de vangrail. Hopelijk heeft Doohan Junior meer succes in een Formule 1-auto.