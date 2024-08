Tesla kapte 500.000 bomen voor Duitse Gigafactory

Tesla is geen merk voor boompjesknuffelaars.

Tesla is er zo’n beetje eigenhandig voor verantwoordelijk dat de EV is doorgebroken, maar grappig genoeg is Tesla ook het merk dat de meeste protesten krijgt van klimaatactivisten. Deze hebben het vooral gemunt op de Gigafactory in Grünheide. Die werd in mei zelfs bestormd door activisten.

Nu is deze fabriek ook niet bevorderlijk voor de lokale natuur. Grünheide is namelijk een stuk minder groen sinds de Tesla-fabriek er staat. Uit een nieuwe analyse van onderzoekbureau Kayrros blijkt nu hoe groot de ‘schade’ precies is.

Uit satellietbeelden blijkt dat er tussen mei 2020 en mei 2023 zo’n 329 hectare aan bos tegen de vlakte is gegaan. Volgens Kayrros komt dat neer op zo’n half miljoen bomen. Wellicht goed om erbij te vermelden: dit was een geplant bos, geen eeuwenoud natuurlijk bos.

Het onderzoeksbureau brengt zelf ook wat nuance aan. In tegenstelling tot sommige klimaatactivisten kijken ze ook naar het grotere plaatje. De CO 2 die de bomen uit de lucht zouden halen is namelijk maar gelijkj aan de uitstoot van 2.800 auto’s met verbrandingsmotor. Terwijl Tesla intussen zo’n 250.000 EV’s per jaar bouwt in de fabriek.

Aan dat laatste hebben activisten dan weer geen boodschap, want zij vinden dat je überhaupt niet met de auto moet gaan. Je pakt maar lekker de trein of de fiets.

Via: The Guardian