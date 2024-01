BREEK: Günther Steiner per direct weg bij Haas

Bunch of fucking wankers! Zomaar Günther Steiner de laan uitsturen!

Günther Steiner is een van de meest markante figuren in de Formule 1 en – mede dankzij Drive To Survive – ook een van de populairste. We kunnen wel zeggen: een levende legende. Daarom valt het nieuws dat Steiner per direct weg gaat bij Haas rauw op ons dak.

Het gaat hier niet om een bericht uit het geruchtencircuit: Haas maakt het nieuws zelf bekend op hun social media en middels een persbericht. Günther Steiner wordt met directe ingang vervangen door Ayao Komatsu. De 47-jarige Japanner vervulde tot op heden de rol van technisch directeur binnen het team.

In de toelichting noemt grote baas Gene Haas als reden dat de prestaties verbeterd moeten worden. “Het was duidelijk dat we onze prestaties op het circuit moeten verbeteren om vooruitgang te boeken als organisatie. Door Ayao Komatsu als teambaas aan te stellen hebben we engineering in het hart van ons management.”

In het persbericht van Haas staan helaas geen woorden van Günther Steiner zelf opgetekend. Dat is jammer, want we zijn wel heel benieuwd naar zijn reactie. Die was wellicht niet geschikt voor publicatie.