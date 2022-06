BREEK: dit is achterkant van de BMW M3 Touring

Eindelijk hebben we de eerste afbeeldingen van de achterkant van de BMW M3 Touring voor je.

Het is een bekend fenomeen. Een photoshopper die van een bekende auto een coupé, sedan, hatchback of stationwagon maakt. Het is vaak duidelijk welke (pers-)plaat gebruikt werd als basis. In de meeste gevallen is dan de achterzijde anders en de voorzijde identiek. En wat doen ze dan? Precies, ze gebruiken een afbeelding van de voorkant, zodat je alsnog niet echt een idee hebt.

Achterkant van de BMW M3

Daar hoef je moet de achterkant van de nieuwe M3 Touring geen rekening mee te houden, want we hebben ze voor je. Nou jij, ‘wij’, het zijn persplaten die kero_wolf gevonden heeft en Wilco Blok online heeft gezet. Heel veel dank aan die twee voor het ijverige werk, want wij kunnen zo een goed beeld krijgen van de auto.

Zoals @Loek al op epische wijze wist te vermelden:

Wow! Een G80 met de daklijn van een G21! Loek, is niet snel onder de indruk.

Daarmee kunnen we in principe het artikel ook wel afdoen, want dat is natuurlijk wat het is. Een M3 met een stationwagon-bips. Het is voor het eerst dat er een stationwagon-versie komt van de M3. Van de M5 waren er twee stationwagons, en beide waren net zo populair als backstage-passen voor een Ali B-concert

Introductie volgende week

De M3 Touring zal enkel en leverbaar worden als Competition met xDrive. Daarmee is het een rechtstreekse aanval op de Audi RS4. Sterker nog, nu de BMW met de M3 Touring ook een AWD stationwagon heeft, kun je je afvragen waarom je nog een RS4 moet kopen.

Audi heeft de aanval gepareerd met een speciale Competition Plus-uitvoering van de RS4, met behoorlijk serieuze hardware. En voordat de BMW-fanboys roepen dat Audi de naam Competition gebruikt, zij waren eerder: in 1994 was er een Audi 80 Competition quattro met die naam.

Je hoeft overigens niet lang meer te wachten op de officiële onthulling. Die zal 23 juni 2022 plaats vinden tijdens het Goodwood Festival of Speed.

