Audi 80 Competition quattro - betaalbare homologatiespecial - Autoblog.nl

Voor vandaag focussen wij ons op de Audi 80 Competition quattro.

Op dit moment heb je aan één snel model niet genoeg. Kijk even naar Audi. Dat is niet willekeurig, want dat is het onderwerp voor dit artikel. Er zijn diverse S- en RS-modellen (als je ze kunt bestellen). De S- en RS-modellen zijn de absolute topmodellen. Althans, tenzij er weer uitvoeringen daarboven komen.

Competition-modellen

Je weet wel, met sportpakketten, performance-uitvoeringen, Plus-uitvoeringen of een ‘Competition’-modellen. Die laatste naam gebruikt Audi voor de sportiever ingestelde A6 en A7 op het moment. Veelal wordt Audi ervan beticht deze naam geleend te hebben van BMW. Dat is niet helemaal waar, want Audi was juist als eerste!

Daarvoor moeten we terug naar de vroege jaren ’90. In 1991 lanceerde Audi namelijk de 80 van de B4-generatie. In feite was het een zeer flinke facelift. Ook was de 80 belangrijker dan ooit, want in tegenstelling tot het model ervoor (de B3, inderdaad) moest de 80 B4 twee modellen vervangen: de Audi 80 en de luxere en snellere Audi 90 (jazeker, die had je ook nog).

Audi 80 quattro Competition STW

In motorisch opzicht kon je kiezen uit vier-, vijf- en zescilinder motoren. De snelste S2 en RS2 spreken het meest tot de verbeelding, maar die zijn al vaak aan bod gekomen op Autoblog.

Ondank dat Audi in de jaren ’80 furore had gemaakt in diverse rallykampioenschappen, probeerde men nu op het circuit te domineren. Dat deed het merk met de vier ringen met de Audi 80 quattro Competion STW.









STW staat voor Super Tourenwagen Cup en was een touringcar raceklasse in Duitsland. Het DTM werd op dat moment duurder en ambitieuzer, waardoor merken als BMW (M3) en Audi (V8) afhaakten. Die Super Touring-reglementen waren veel strenger en dat zorgde ervoor dat deelname ook goedkoper was.

Tóch een Audi 80 DTM?

Leuk weetje, Audi heeft wel gekeken naar de mogelijkheden om deel te nemen aan het DTM-kampioenschap. Daarvoor werd er zelfs een heftig uitziende Audi 80 quattro DTM prototype gebouwd, compleet met dikke zescilinder (388 pk), enorme bodykit en vierwielaandrijving (afbeelding onder).

Audi bouwde één Audi 80 DTM prototype, die nooit aan de start zou verschijnen

Uiteindelijk bleek het de juiste keuze, want het DTM werd duurder en duurder, terwijl de inkomsten lager waren. Juist bij de STW-raceklasses was het ook voor kleinere teams interessant om mee te doen. Resultaat: er deden veel meer auto’s mee. We gaan binnenkort ze allemaal behandelen, maar nu focussen wij ons op de Audi 80.





Wegversie Audi 80 Competition quattro

Om mee te mogen doen aan het STW-kampioenschap moest Audi ook 2.500 homologatie modellen bouwen. Zoals wij allen weten, zijn dat de leukste modellen. Het resultaat was de Audi 80 Competition quattro. Dat is inderdaad dezelfde naam als de raceauto. Dat kan geen toeval zijn.

De motor moest gelijk zijn aan de raceauto, zij het minder heftige vorm. Dus werd er gebruik gemaakt van een 2.0 16-klepper. Het bijzondere was, dat Audi die eigenlijk niet had. De 2.0 (115 pk) was een achtklepper en daarboven stond de 2.3 vijfcilinder (135 pk) en 2.6 cilinder (150 pk). De raceauto haalde overigens 300 pk uit dezelfde motor.

Redelijk vlot

De Audi 80 Competition quattro had een tweeliter zestienklepper met 140 pk. Het voordeel was dat deze iets lichter in de neus was dan de vijfpitter en V6. De topsnelheid bedroeg 206 km/u, dat tegenwoordig niet zo snel is, maar destijds was het zeker niet verkeerd.

Uiteraard was vierwielaandrijving op de Audi 80 Competition standaard. Van 0-100 km/u sprinten duurde 9,8 seconden. Waarschijnlijk moest je net opschakelen voor de 100, want de 0-80 km/u tijd was slechts 6,4 seconden.

Kenmerken

Je kon de Audi 80 Competition quattro herkennen aan de koplampen van de zescilinder modellen en de bumper van de snelle 80 S2. Daarnaast kan je de aluminium achterspoiler niet missen. Ook zag je een Audi Sport-vlaggetje als badge, een quattro-badge sierde de in de grille.

Een sportonderstel was ook standaard, evenals speciale 16 inch Competition-velgen met 205/55 R16 banden. Dat was toen heel breed en erg plat. Er waren slechts drie kleuren mogelijk: Kristalzilver, Laserrood en Vulkaanzwart.

In het interieur kon je wel de ‘Competition’-badge aanschouwen. Over het interieur gesproken, je kreeg sportstoelen, een sportstuurwiel en extra veel metertjes. Analoge metertjes, hoe cool is dat?

Het interieur leek erg veel op dat van de S2, waarvan de afbeelding onder is. Het dashboard is grotendeels gelijk, maar de S2 had witte meters (zwart bij de Competition quattro) en hout was een optie bij de S2, maar niet bij de Competition quattro.

Einde carrière

In 1995 was het alweer over en uit. Audi had aan de regels voor de homologatie voldaan, dus was het niet nodig om de auto te bouwen. De Audi A4 nam het stokje over, dus de gehele 80-range kon met pensioen, op de Cabriolet na.

Tegenwoordig kijken we voornamelijk naar de RS2 en in mindere mate naar de S2, maar de Audi 80 Competition quattro is zeker de moeite waard en voor de bescheiden amateurverzamelaar een leuk object. Qua prijzen: de nieuwprijs was zo’n 50.000 Deutschmark. Tegenwoordig vind je ze voor 5 tot 10.000 euro, afhankelijk van de staat.

Bewegende beelden Audi 80 Competition quattro:

The basics van de Audi 80 Competition quattro (B4):

Auto: Audi 80 Competition quattro (B4) Periode: 1994 Motor: 1.984 cc, viercilinder, 16 kleppen Max vermogen: 140 pk bij 5.900 tpm Max. koppel: 185 Nm bij 4.500 tpm 0-100 km/u: 9,8 seconden Transmissie handgeschakelde vijfbak Aandrijving Vier wielen, permanent Gewicht: 1.340 kg 0-100 km/u 9,8 seconden Topsnelheid: 206 km/u Aantal exemplaren 2.500 stuks

