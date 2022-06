Cupra Born kan verder op een volle accu

De Cupra Born kan nu verder komen op een volle accu.

Vorige week was het Cupra-week, leek het wel. De sportieve divisie van Seat pakte namelijk enorm groots uit. Denk aan de Terramar, Tavascan, UrbanRebel en een hoop facelifts voor het huidige gamma.

Een auto die nauwelijks besproken werd vorige week, ws de Cupra Born. Dat is natuurlijk volkomen logisch, want dat model is nog zeer recent. Een facelift – laat staan een opvolger – zal nog wel een hele tijd op zich laten wachten.

Cupra Born komt verder

Dat wil niet zeggen dat Cupra de Born beetje bij beetje aanpast en perfectioneert. In dit geval is er een nieuwe uitvoering boven de modellen die we al kenden. Het gaat om de Cupra Born met de 231 pk sterke ‘e-boost’-elektromotor. Deze was al leverbaar, zij het met de 59 kWh-batterij. Het goede nieuws, je kan ‘m nu met de 77 kWh-batterij krijgen.

Hierdoor is het nu mogelijk om 546 kilometer op een volle accu te halen. Natuurlijk ga je dat in het ‘echte’ leven nooit halen, maar als je een beetje normaal rijdt, haal je de 400 km met gemak. Even ter referentie, die 55 kWh-versie haalt volgens de WLTP precies 418 km.

Sneller laden!

Nog een verschil met de 77 kWh-accu, die kun je iets sneller laden, namelijk met 135 kW in plaats van 120 kW. De accu van bijna leeg (5%) naar behoorlijk vol (80%) kan – mits de omstandigheden dat toelaten – in 36 minuten.

Je kan deze aandrijflijn bestellen als Adrenaline, Performance of Copper Edition. De Adrenaline staat op 19 inch patta’s en kost 49.990 euro. Ga je voor de Performance, dan krijg je 20 inch lichtmetalo’s en betaal je 52.990 euro. De Copper Edition is 55.990 euro, maar dan krijg je wel koperkleurige accenten.

Meer lezen? Check hier 11 hoogtepunten uit de historie van Seat Cupra!