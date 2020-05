BREEK: dit is de gelifte BMW 5 Serie zonder M pakket

Voilà, de gelifte 5 Serie helemaal nakend, zelfs zonder M pakket.

Onlangs lekten de eerste plaatjes van de gelifte BMW 5 Serie op het web. De hele wereld slaakte daarna een zucht van verlichting. In tegenstelling tot de 7 Serie, krijgt de 5 Serie na de lift namelijk geen giga-grille. De nieren zijn weliswaar (te) fors, maar meer in lijn met de huidige Dreier dan met de Siebener. Zo blijft er een redelijk strakke sedan over waaruit blijkt dat BMW het nog wel kan, als het Adrian van Hooydonk een beetje in toom houdt. Oké, het is geen E34, E39 of F10, maar het kan ermee door.

Probleem is alleen, de uitgelekte plaatjes betroffen de versie met M pakket. De versie die je niet meer moet willen dus. Ooit was het M pakket een chique optie om je BMW net wat meer subtiele Schwung te geven, maar net als regulier BMW design is zo’n sportpakketje tegenwoordig een karikatuur van zichzelf geworden. De lompe, scherpe voorbumper is nog soort van oké. Het grote stuk zwarte plastic dat de suggestie moet wekken van een diffuser aan de achterzijde kan daarentegen natuurlijk echt niet. Al helemaal niet op een auto met een lichte kleur.

De Spaanse spionnen van CocheSpias en de mensen van AUTOFANS hebben nu wat kiekjes in handen gekregen van de Fünfer zonder M opsmuk. Het is een Chinese unit, maar behalve de typeplaatjes en langere achterdeur verwachten we ‘m zo ook in Europa te zien. Zoals verwacht is deze minder sportieve vijf een stuk beter te pruimen.

Er zit alleen nog een beetje teveel chroom op het gespotte exemplaar, maar dat kan vast makkelijk verholpen worden in de configurator. De trapeziumvormige uitlaten hadden gewoon rond mogen zijn. De smoked achterlichten hadden gewoon rood mogen. We zien nu ook op non-M oprukkend zwart plastic aan de achterkant en de F10 was aan de zijkant ook cleaner zonder de hockeystick. Maar goed, dat moet dan maar. Het had immers erger kunnen zijn, niet? Gewoon 540i, donkerrood, beige leder, shadowline, decente velgen…