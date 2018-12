Zijn Kia’s nu mooier dan BMW’s?

Even een klein, maar pijnlijk vergelijk.

Het is iets wat we standaard graag doen. Een auto komt na jaren van ontwerpen, fijnslijpen en perfectioneren op de markt. Ein-de-lijk voldoet het ontwerp aan alle eisen en wordt het getoond. En wat doen wij dan? Inderdaad, met één one-liner het ongefundeerd onderuit schoppen. “Wat een lelijk hok, Next!” Dat soort praat. Niet dat we medeleven moeten hebben met autodesigner, maar in principe schuilt er altijd meer achter een ontwerp dan mooie lijnen.

Als auteur proberen wij natuurlijk nuance aan te brengen, maar dat wil niet zeggen dat dat altijd lukt. Met name niet als we met zijn allen in de kantine zitten in het redactiekantoor na een dag hard werken. Toen de nieuwe BMW Z4 uitkwam ontglipte het ondergetekend: “Het lijkt wel alsof ze de neus van een Kia Stinger op een Fiat 124 hebben geplakt.” Bam! Alle moeite van Van Hooydonk en de zijnen meteen teniet gedaan.

Om aan te tonen dat het kolderieke onzin was, heeft de onvolprezen X-Tomi een rendertje gemaakt hoe het er daadwerkelijk uitziet. De Fiat 124 Spider heeft hij (wijselijk) links gelaten, maar de rest klopt. Hij heeft de neus van een Kia Stinger op een BMW Z4 geplakt. Normaal gesproken spreken we schande.

Origineel:

Met Kia neus:

Nu lijkt het een redelijk vergelijk, maar eigenlijk is het heel erg opmerkelijk. Hadden we dit vergelijk 20 jaar geleden hadden gemaakt, dan werden we met pek en veren besmeurd. Eigenlijk ook wel een beetje terecht. Kijk, als ze in 1998 de neus van een Kia Klarus op een BMW Z3 hadden geplakt, was het hek van de dam. Voor de lering en vermaak een foto van de BMW Z3 uit 1998:

En van de Kia Clarus van 20 jaar geleden:

Nu echter moeten we eerlijk bekennen dat de BMW er fraaier uitziet met een Kia neus, dan zijn eigen BMW-nase. Dat kan twee dingen betekenen. Het gaat echt hard achteruit met het BMW design óf Kia doet het gewoon waanzinnig goed. Een andere mening toegedaan? Laat het weten, in de comments.