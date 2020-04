Gelekt: de gefacelifte BMW 5 Serie

Hier hebben we de volgende gelekte BMW: de gefacelifte 5 Serie.

Er wordt aan alle kanten gelekt bij BMW. Een zeef is er niks bij. Na de iX3 en de 2 Serie Coupé is het nu de beurt aan de 5 Serie facelift. De auto staat niet half onder een doek of iets dergelijks: hij is gewoon meteen in vol ornaat te bewonderen op deze gelekte foto’s.

Het design van de 5 Serie is strakgetrokken om in lijn te zijn met bijvoorbeeld de nieuwe 3 Serie. De grootste wijzingen zijn aan de voorkant te vinden, het heet ten slotte niet voor niets een facelift. De grille is wat hoekiger geworden naar het voorbeeld van de nieuwe 3 Serie. De grille lijkt ook ietsje groter te zijn. De koplampen zijn iets smaller geworden en de LED-verlichting heeft een ander design gekregen. De voorbumper is met de grotere luchtinlaten wat opzichtiger geworden.

Aan de achterkant moet je wat beter kijken om de verschillen te ontdekken. Als je dat doet zie je dat de achterlichten iets anders ingedeeld zijn. Aan de vorm van de achterlichten is verder weinig veranderd. Als je erachter rijdt in de file zul je waarschijnlijk niet doorhebben dat het om de facelift van de 5 Serie gaat.

De motorvariant waar we naar kijken is de 530e. Dat is dus de hybride versie, die een 4-in-lijn combineert met een elektromotor. Samen zijn ze goed voor 252 pk. Deze versie kennen we al sinds de introductie van de nieuwe 5 Serie in 2017.

Nu de foto’s gelekt zijn zal de officiële onthulling uiteraard niet lang meer op zich laten wachten. Naar verluidt zal deze eind volgende maand plaatsvinden. Dat waarschijnlijk gepaard gaan met weinig verrassingen. Het verrassingseffect zou sowieso al niet groot zijn, maar nu dus zeker niet. Alleen het interieur zal nieuws zijn, als dat ten minste ook niet van te voren lekt.