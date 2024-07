Volkswagen gooit Ford overboord voor nóg een nieuwe Amarok

Naast onze nieuwe Volkswagen Amarok is er nu nóg een nieuwe Amarok en dat is niet stiekem een Ford Ranger. Nee, Ford heeft helemaal niks te maken met dit nieuwe model.

Je zou zeggen dat twee gevestigde namen zoals Ford en Volkswagen het ook wel zonder elkaar kunnen. Toch durfden de giganten het aan om de handen ineen te slaan voor een paar specifieke modellen. Zo begon het met bedrijfswagens, de Ford Ranger en nieuwe Volkswagen Amarok delen hun basis. De nieuwe Ford Transit is de basis voor de binnenkort te onthullen Volkswagen Transporter T7. En sinds de Explorer EV mag Ford ook aan de slag met het MEB-platform van VW om elektrische auto’s op te bouwen.

Amarok

Wat betreft bedrijfswagens is het logisch om samen te werken. Helemaal voor een kleine pickup in Europa. Op zich was de Amarok geen gekke keuze, maar echt populair was ‘ie ook niet. Uit het niks iets nieuws ontwerpen is dan duur en wie weet of je het terug krijgt. De Ford Ranger als basis gebruiken is dan best slim.

De eerste Amarok (Typ 2F) uit 2010 was echter bepaald geen mislukt project. Op globale schaal zelfs een groot succes. Ook al werden de Europese modellen in Hannover gebouwd, voor de Zuid-Amerikaanse markt werd de eerste Amarok in de Pacheco-fabriek in Argentinië gebouwd (en die is niet vernoemd naar de Pa van Checo). Met 740.000 gebouwde exemplaren is het de populairste auto van die fabriek en het lijkt erop dat de Argentijnen wel houden van die Amarok.

Nieuw oud

Komt dat even goed uit: Volkswagen in Argentinië gaat namelijk niet stoppen met de Amarok 2F en komt zelfs met een nieuwe versie ervan! De basis blijft identiek, maar dan met een flink herzien frontje. Gezien de veranderingen in pickup-land zou het bijna een geheel nieuw model kunnen zijn. Maar het is dus nog de oude. De fabriek in Argentinië blijft gewoon lekker door ronken en dit model is dus wel volledig Volkswagen en niet met behulp van Ford.

Technische details is Volkswagen AR niet heel scheutig mee, dus mag je erop rekenen dat het nog steeds gaat om de 2.0 TDI met alles tot 180 pk en de 3.0 V6 TDI met 225 pk. Ook de configuraties met enkele en dubbele cabine blijven identiek. De Latijns-Amerikaanse tak van VW staat er bekend om dat ze vaker oude wijn in nieuwe zakken steken, dus een verrassing is het niet.