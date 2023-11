Extra ruige Mustang Mach-E heft Cosworth-spoiler

Met deze extra ruige Mustang Mach-E kun je de blits maken bij de Vierhouten Pallet rally.

De Ford Mustang Mach-E is voor sommige autoliefhebbers een beetje een lastige auto. Ze horen de naam Mustang en denken dan automatisch aan een geweldige ponycar met gorgelende V8. En weet je, dat is het ook het eerste dat bij ons naar boven komt.

Maar dat wil niet zeggen dat de Mach-E er niet mag zijn. Ja, een elektrische vijfdeurs crossover heeft in principe niet zoveel met een Mustang te maken. Maar van alle elektrische vijfdeurs crossovers is het wel een van de tofste. En daarbij heeft de auto wel degelijk wat Mustang-trekjes. En nee, daarmee bedoelen we niet alleen de neus.

Extra ruige Mustang Mach-E’s

Ook het prijs-prestatie niveau is best ‘Mustang’. Dat betekent niet al te duur, maar wel met voldoende pit. En kom op, voor een vijfdeurs crossover ziet ‘ie er erg dik uit? Maar het kan nog dikker en wel met deze twee speciale uitvoeringen.

De eerste is de Mustang Rally. Snelle Fords en rally gaan altijd goed samen. De achterspoiler heeft wel een beetje Escort RS Cosworth-vibes. Het leukste is dat de donkere daklijn (die dient als camouflage) gebruikt wordt om de spoiler ‘uit te laten groeien’.

Verder zijn de wielen aangepast en zien we Michelin AllSeason 2-banden die ondergetekende onder zijn 325d duurtester had liggen. De auto heeft namelijk twee motoren die gezamenlijk 480 pk en 881 Nm leveren. Dat klinkt als de aandrijflijn van de Mustang Mach-E GT. Om beter op onverhard uit de voeten te kunnen is de Mustang Mach-E 20 mm verhoogd.

Nog ruiger

Naast de al ruige Mustang Mach-E Rally kwam @RubenPriest nóg een dikke versie tegen. Deze kon je ook tegenkomen op de SEMA in Las Vegas (waar ze nu proberen een F1 race te houden). De auto in kwestie heet officieel de ‘Tjin Edition Mustang Mach-E Safari Concept’ is een écht extra ruige Mustang Mach-E.

Deze is voorzien van RPG-offroad onderstel, Recaro-stoelen, Black Rhino-velgen, verstralers, dakdrager en ga zo maar door. In tegenstelling to de Mustang Mach-E Rally heeft deze geen extra vermogen.

Sterker nog, we weten alleen dat er in een 88 kWh-accu in ligt. Dat is de nettocapaciteit van de 98 kWh-accu. Of de accu gekoppeld is aan de GT-motoren is niet bekend, maar wel aannemelijk. Als je toch zo aan de slag gaat, kun je beter de topversie pakken, nietwaar?