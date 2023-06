Grootste modelwijziging Tesla voor de Model 3

De grootste modelwijziging voor Tesla voor de Model 3 behelst kleurrijke ambianceverlichting, een yoke stuurwiel en nieuwe koplampen.

De Tesla Model 3 is nu al een tijdje op de markt. Sterker nog, in 2019 (alweer bijna vier jaar geleden) was het de bestverkochte auto van ons land! Tesla is een kei in het langzaam doch gestaag doorvoeren van aanpassingen en wijzigingen. Er was in 2020 een kleine update die je een facelift zou kunnen noemen. Als je echter kijkt naar de eerste Model 3’s en dan naar het huidige model, zijn de verschillen enorm. Niet zozeer qua uiterlijk, maar wel qua bouwkwaliteit en aandrijflijn.

Maar voor nu staat er een heel erg grote verandering op stapel die we echt als facelift mogen betitelen. Tesla zelf noemt het Project Highland. Het is volgens kenners de grootste modelwijziging van het 19-jaar oude merk. Nog altijd moeten we wachten op de eerste opvolger van een model. De Roadster is het prototype-stadium nooit ontstegen en alle huidige modellen zijn doorontwikkelingen, geen nieuw model. Met de Project Highland is dat ook niet het geval.

Grootst modelwijziging voor Tesla Model 3

Maar, de facelift die eraan komt voor de Model 3 enorm zal ingrijpend zijn. Qua uiterlijke wijzigingen konden we je een tijdje al inlichten. Nu weten we meer over de softwareupdates en aanpassingen in het interieur. Die zijn namelijk zeer ingrijpend, zo weten via dankzij Teslascope. Dit bedrijf levert software aan Tesla en kon zodoende al een kijkje in de keuken nemen. Vervolgens hebben ze dat nieuws keihard gelekt op Twitter. We gaan ervan uit dat Elon Musk dit allemaal prima vindt, aangezien hij eigenaar is van zowel Tesla als Twitter.

De besturing zal nu geheel ‘drive-by-wire’ zijn. Daarmee bedoelen we niet alleen elektrische stuurbekrachtiging, maar ook zonder mechanische verbinding met de voorwielen. Over besturing gesproken, je kan vanaf de facelift kiezen voor een rond stuurwiel of zo’n ‘Yoke’. Verder krijgt de Project Highland een nieuwe camera in de achterbumper. Uiteraard zal de neus compleet anders zijn. Iets minder eigenwijs, maar met een iets behoudendere styling kun je ook de ‘laggards’ meekrijgen om over te stappen naar een EV.

Wanneer en hoeveel?

Het interieur krijgt ook een upgrade. Waarschijnlijk verbeteren ze de bouwkwaliteit nog een beetje. De nadruk komt nu meer en meer te liggen op de recyclebaarheid van alle materialen. De stengels aan de stuurkolom komen te vervallen. Voor een beetje gezelligheid aan boord zal er een RGB-ambiance verlichting zijn. Over verlichting gesproken, de koplampen krijgen Matrix-LED verlichting. Verder verwachten we dat Tesla de motoren nog iets efficienter en krachtiger kan maken. Dus nog betere prestaties en een geringer verbruik. Eerlijk is eerlijk: qua prestaties en actieradius is een model 3 bijna onverslaanbaar.

Dan zijn we aanbeland bij de twee laatste punten. Ten eerste de datum en ten tweede de prijs. Wanneer de auto komt, is niet helemaal bekend. Het zou logisch zijn om de auto aan het einde van dit jaar als 2024-model te introduceren. Maar bij Tesla is hier heel erg lastig een peil op te trekken. Qua prijs kunnen we alvast verklappen dat deze min of meer gelijk zal blijven. Kijk, dat is nog eens goed nieuws!