Wat? Tesla schrapt hendels voor Model 3

Tesla schrapt weer eens iets op een auto, dus schreeuwen wij alleen moord en brand.

De introductie van de iPhone 7 zal ons allemaal nog bijstaan. Apple had het constant over ‘courage’. Om grote stappen voorwaarts te moeten maken, moet je soms moed tonen om afscheid te nemen van conventies. Dus werd bij de iPhone 7 de headphone jack weggelaten. Dat was het enige waarover men sprak, terwijl de iPhone 7 exact gelijk aan een iPhone 6 was, op dus de koptelefoon-stekker na. Oh, en heel toevalig introduceerde Apple toen ook de AirPods. Exact hetzelfde geluid als de gratis oordopjes, maar dan voor 179 euro.

Facelift voor Tesla Model 3

Apple-buurtgenoot Tesla is ook een groot fan van dingen weglaten en het zal niet de eerste keer zijn dat iemand in het interieur iets zoekt en niet kan vinden. Dat zijn soms best wel wezenlijke dingen, overigens. En dat is met het onderwerp van vandaag helemaal het geval. Het gaat namelijk om de vernieuwde Tesla Model 3.

Dit model loopt alweer een tijdje mee en het is inmiddels tijd voor een facelift. En ja, we weten het, er was al eentje in 2020 waarbij de chromen lijstjes zwart werden en er nieuwe wielen kwamen. Niet echt heel erg heet. Ook moeten we vermelden dat Tesla doorgaans de modellen flink blijft aanpassen zonder dat je het ziet.

Tesla schrapt hendels

Maar met Project Dark Star komt er een échte verbetering aan. Dark Star is de projectnaam van de Model 3-facelift, naast Project Highland. Weet je jongens, dat klinkt toch beter dan ‘G20 LCI’, toch? We konden al een glimp laten zien van het exterieur. Daar zal niets aan veranderen waar we niet blij van worden.

Dat is wel het geval met het interieur. Want Tesla zoekt manieren om de Model 3 nóg goedkoper te maken om te produceren. Dit betekent dat het interieur nog kaler zal gaan worden. In dit geval is op onderstaande video te zien dat de hendels voor de ’transmissie’ en clignoteurs komen te vervallen.

Hoe geef je dan richting aan?

Je kan nu de rijrichting aangeven via het scherm. Ja, echt. En de knipperlichten kun je vervolgens via het stuurwiel bedienen middels een capaciteit display. Handig? Mwah, op de Model S en Model X zit het inmiddels ook. Sterker nog, daar werden deze modificaties voor het eerst doorgevoerd. Overigens is het niet alleen maar kommer en kwel met de update.

Het ziet ernaar uit dat het uiterlijk er flink op vooruit gaat, met name de voorzijde. Ook zal Tesla ongetwijfeld de range vergroten en de prestaties verhogen. Ondanks dat de Model 3 al een tijdje meegaat, is het qua elektrische aandrijvlijn in zijn klasse nog altijd een klasse apart.

Videocredits: Caliber197