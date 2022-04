BREEK! Dit is de splinternieuwe Mercedes-Benz T-Klasse!

De nieuwe Mercedes-Benz T-Klasse is funky en praktisch. En eventueel in de toekomst zelfs elektrisch.

We wisten dat ‘ie eraan kwam, maar eindelijk is de Mercedes-Benz T-Klasse helemaal officieel. De T-Klasse is de opvolger van de Citan Tourer. Kort door de bocht kun je zeggen dat het een Renault Kangoo is met een premium aardappel in de keel.

Zoals de V-Klasse zich verhoudt ten opzichte van de Vito, verhoudt de T-Klasse zich ten opzichte van de Citan.

Nieuwe Mercedes-Benz T-Klasse

Het is dus niet alleen een Citan met een achterbank en een paar ramen, maar een soort luxe midi-MPV. Laten we beginnen met de afmetingen van de Caddy Life-concurrent.

De Mercedes-Benz T-Klasse is 4,50 meter lang, 1,86 meter breed en 1,88 meter hoog. De wielbasis is 2,71 meter. Er komt nog een versie met een langere wielbasis. Dan is het ook mogelijk om een extra zitrij te bestellen, zodat je met zeven personen op pad kunt.

Uiterlijk

Het uiterlijk van de Mercedes-Benz T-Klasse is uiteindelijk iets minder extravagant ten opzichte van de EQT Concept. De gele lak zorgt voor een beetje spanning, maar in het grijs met wieldoppen en zwarte bumpers is het waarschijnlijk een vrij reguliere kleine personenbus.

Wil je een spannender uiterlijk, zul je moeten wachten op de Mercedes-Benz EQT. Dit is de elektrische versie en zal een afwijkend front krijgen. Een beetje zoals de EQA afwijkt van de GLA.

Interieur Mercedes-Benz T-Klasse

Qua luxe heeft de T-Klasse het goed voor elkaar. Een 7-inch infotainment-scherm met Apple CarPlay en Android Auto is standaard. Ook airco is aanwezig. Sterker nog, bestuurders van een Renault of Nissan zullen de unit herkennen. Voor een Mercedes-Benz is de auto niet extreem luxe, maar voor het segment is het meer dan keurig voor elkaar.

Techniek

Dan de motoren voor de nieuwe Mercedes-Benz T-Klasse. Er is een 1.5 diesel leverbaar voor de T160d (95 pk/230 Nm) en T180d (116 pk/260 Nm). Die laatste heeft een overboostfunctie waardoor ie tijdelijk een bijna AMG-esque 121 pk en 295 Nm kan leveren. Wil je benzine rijden, dan kan dat ook.

De T160 heeft 102 pk en 200 Nm, de T180 heeft 129 pk en 240 Nm. Standaard heb je een handgeschakelde zesbak. De dikkere uitvoeringen kun je eventueel uitrusten met een zeventraps DCT-automaat met dubbele koppeling. Alle versies hebben voorwielaandrijving.

Geen T-Klasse, wel een EQT

Mocht je denken: ja, die wil ik ook! Dan hebben we goed en slecht nieuws voor je. We hebben met het slechte nieuws. De Mercedes-Benz T-Klasse komt níet naar Nederland.

Echter, de EQT komt dan weer wel, zo bevestigt Mercedes-Benz Nederland aan Autoblog. De Mercedes-Benz Citan kun je natuurlijk wel met diesel- en benzinemotoren bestellen.

