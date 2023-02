Smullen geblazen met deze heerlijke Alpina stationwagon

Wordt het beter dan deze heerlijke E39 Alpina B10 Touring occasion? Wij denken van niet.

Wie denkt dat een Alpina simpelweg de gaten opvult die BMW M laat liggen, heeft het mis. Alpina’s hebben een hele andere insteek dan de M-producten van BMW zelf. We gaan je dus niet vervelen met termen als ‘dit is de BMW M5 Touring die het merk zelf had moeten maken’ of iets in die richting. We gaan ons vandaag ook zeker niet mengen in de discussie of Alpina nou een fabrikant of een tuner is.

Alpina B10 V8S occasion

Nee, we gaan de occasion zelf het werk laten doen. Er staat namelijk een overheerlijke Alpina B10 V8S Touring (E39) te koop. De V8S is een latere versie van de Alpina B10, wat dan weer de Alpina-versie was van de BMW 5 Serie (E39). De E39 5 Serie, Touring incluis, droogt sowieso lekker op en een lekkere bak Alpina-geweld maakt het hele pakket nog dat beetje leuker.

Nou zeiden we dat de M5-vergelijking een beetje mank gaat, maar Alpina heeft wel de motor naar M5-achtige specs getuned. De Alpina B10 V8S is gebaseerd op de 540i (286 pk), maar dankzij toegenomen motorgrootte naar 4.9 liter gaat het bij de B10 om 375 pk en 510 Nm.

Exterieur

Laten we wel wezen, dat is niet waarom deze Alpina B10 V8S zo perfect is. Nee, dat is het immer zo fijne Alpina-exterieur wat bij deze E39 tiptop in orde is. Het exterieur is gespoten in Alpinagrün met de stickerset rondom. Ook de 19″ meerspaaks velgen horen gewoon zoals deze te zijn op een Alpina. Op elk model werkt deze combinatie goed, maar de E39 wordt er wel errug fraai door.

Interieur

Ook al is het exterieur niet wit, het interieur van de Alpina B10 V8S occasion is genoeg om @willeme enthousiast te maken. Er is namelijk gekozen voor het cognac-achtige kleurtje (wat in de volksmond vaak pindakaas wordt genoemd) met houten sierlijsten. Om het geen grote bruine explosie te maken is er toch ook gekozen voor een hoop zwart, op het dashboard en in de vloer bijvoorbeeld. Precies de goede kleurstelling en een heerlijk contrast met de groene buitenkant.

Kopen

Ja, een automobiel als deze maakt hebberig. En dat is goed nieuws, want de Alpina B10 V8S Touring staat dus te koop als occasion. De auto heeft 93.000 mijlen (149.669 km) gelopen, maar de waslijst aan reparaties en onderhoud is aanwezig. Da’s wel even een dingetje, het stuur zit rechts. De auto staat namelijk in het Verenigd Koninkrijk.

Maar goed, de echte liefhebber haalt ‘m natuurlijk zo hierheen. Die echte liefhebber moet trouwens wel diepe zakken hebben. Er wordt nog 42.000 pond (47.418 euro) voor gevraagd. Kopen kan op de advertentie op PistonHeads.