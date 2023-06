Opel Rocks e-XTREME, trackdays voor brommobielen

De Opel Rocks e-XTREME boort een nieuw gat in de markt aan!

De eerste keer op het circuit rijden vergeet je nooit. Het is spannend, nieuw en je hoeft niet in je achteruitkijkspiegel te kijken voor een opdoemende politieauto. Wel voor overig verkeer overigens, want het moet wel veilig blijven.

Wat zou de ideale opstap zijn naar circuit rijden? Karten, hoor ik je denken. Maar dat kan ook anders. Met de Opel Rocks e-XTREME bijvoorbeeld. Trackdays, maar dan met 45 km/u karretjes. Even respectloos, voertuigen waar het predicaat brommobielen aan hangt. Of voertuigen waar veel te verwende Gooische tieners naar school mee gaan..

Een trackday met een maximum snelheid van 45 km/u. Ik zeg, gat in de markt! Helaas is het niet zo dat Opel met een gepeperde variant van de Rocks-e komt, de e-XTREME is een verhaal apart.

De Duitse autofabrikant organiseerde onlangs een wedstrijd onder de naam #OpelDesignHack. Creatievelingen mochten zelf een ontwerp aandragen en daar is deze bijzondere Rocks-e uit voortgekomen, getekend door Lukas Wenzhöfer. Zijn concept werd uitgeroepen tot winnaar van de wedstrijd.

Aan de wedstrijd hing een bijzondere prijs: Opel ging daadwerkelijk het winnende design bouwen. Hoe vet moet het zijn om je ontwerp tot leven te zien komen. Zo gezegd, zo gedaan. De Opel Rocks e-XTREME schopte het van een photoshop tot een daadwerkelijke auto.

In deze auto wil elke 15-jarige wel rijden. Het concept is lekker dik. De Opel is breder gemaakt, met zelfs dubbele draagarmen voor. Om de auto is een soort rolkooi gemaakt met een enorme taartscherp van een achterspoiler. Een 911 GT3 is er niets bij. Bij wijze van spreken. Leuk feitje: de spoiler is niet nieuw ontworpen, maar is afkomstig van een oude Vectra GTS V8 raceauto. Een historische knipoog, teach them young.