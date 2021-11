BREEK: Formule 1 is Goede Tijden, Slechte Tijden dit weekend

En dan bedoelen we niet Drive to Survive, maar de rasechte soap in de Formule 1 die zich momenteel in Brazilië afspeelt.

Spanning en sensatie in Brazilië gister. De uiteindelijke kwalificatie voor de race op zondag wordt vanavond bepaald middels een sprintrace en wie er die sprintrace op kop mag starten werd gisteravond bepaald in de kwalificatie. Daar gaan we het zo nog even over hebben. We moeten het eerst even hebben over wat er nou precies aan de hand is met zowel Lewis Hamilton als Max Verstappen en we kunnen je melden: een speelfilm is er niks bij.

Lewis Hamilton

We moeten even beginnen met een update over Lewis Hamilton. Gisteren werd duidelijk dat deze race voor hem een stukje lastiger wordt, want hij incasseert vijf plaatsen penalty vanwege een motorwissel. Kat in ’t bakkie voor Verstappen, zou je zeggen, maar op de Autoblog-redactie geloven mijn collegae er niks van. Dit is nog één laatste move van Mercedes om die titel voor Hamilton gewoon nog even te pakken. Dan moet het wel volgens plan gaan.

Na de kwalificatie voor de sprintrace kwam de auto van Hamilton namelijk niet door de technische keuring. Volgens de FIA is de achtervleugel niet in orde. Deze opent meer dan de toegestane 85 millimeter openingslengte bij het gebruik van DRS. Mercedes moet zich daarom melden bij de stewards en wat die ervan vinden is nog niet helemaal duidelijk, maar omdat de kwalificatie geracet is met deze ‘oneerlijke’ vleugel, kan Lewis een extra straf verwachten.

Max Verstappen

Mocht Hamilton nog verder teruggeschroefd worden, dan gaat een winst op het circuit van Interlagos lastig worden. De soap gaat echter verder bij Max Verstappen. Nadat de auto’s in het parc fermé werden gezet aan het einde van de kwalificatie, liepen de coureurs weg van de auto’s. Je mag dan niet meer aan de auto zitten, enkel om hem weg te slepen naar de pitbox. Max Verstappen vergat dat even.

Max zit namelijk eerst even met zijn eigen vleugel te klooien, maar daarna doet hij iets wat volgens de regels van de rivaliteit ‘helemaal alle perken te buiten gaat’. Hij inspecteert (lees: raakt aan) de vleugel van Lewis Hamilton ook nog even. De actie is enkel gefilmd vanuit bovenstaand telefoonfilmpje en via de camera van één van de Alpine-auto’s.

Het was genoeg om Max óók op het matje te roepen bij de stewards! Hij riskeert namelijk het breken van regel 2.5.1 in het FIA-regelement: na het neerzetten van de auto’s in het parc fermé mag je niet meer tunen, repareren maar ook niet meer aanraken en inspecteren. Ook Max wacht nog op uitspraak, maar dit kan hem ook een straf opleveren. The saga continues…

Resultaten kwalificatie

Je zou bijna vergeten dat dit alles zich afspeelde na een ‘gewone’ kwalificatie in de Formule 1. Die verliep ook aardig gewoon, dus we hebben nog even de resultaten voor je en daarmee de startkwalificatie voor de sprintrace vanavond. Let op: hier zijn nog geen straffen uitgedeeld.