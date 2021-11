Moet Hamilton in Brazilië opnieuw een gridstraf incasseren?

Mogelijk staat Lewis Hamilton weer een zwaar weekend te wachten.

De GP van afgelopen weekend in Mexico was niet de meest spectaculaire race van het jaar, afgezien van de start. Toch was het voor veel mensen genieten. In het bijzonder voor de vader van Checo Perez, maar ook voor alle Max- en Red Bull-fans. Tegen de verwachtingen in, deed Red Bull uitstekende zaken in Mexico.

Gaat Red Bull dit weekend in Brazilië opnieuw uitstekende zaken doen? Het expertpanel van Autoblog denkt van wel. En als we het geruchtencircuit moeten geloven staat Red Bull nog een flinke meevaller te wachten.

Wat is er aan de hand? De Braziliaanse F1-verslaggeefster Julianne Cerasoli weet te melden Mercedes dit weekend de motor van Hamilton gaat vervangen. Volgens haar dachten ze bij Mercedes dat ze het probleem hadden opgelost, maar merkten ze toch een daling van de waterdruk tijdens de race in Mexico.

Informação quentinha: #Hamilton vai trocar o motor a combustão em Interlagos. A Mercedes achava que tinha resolvido o problema que tinham, mas perceberam uma queda de pressão de água durante a corrida do México#F1 — Julianne Cerasoli (@jucerasoli) November 11, 2021

Dit zou dus betekenen dat Hamilton een motorwissel moet doen en wederom een gridstraf moet incasseren. Net als vorige maand in Turkije dus, toen hij van de tiende plek moest starten. Het verschil is dat er nu een sprintrace is. De gridstraf gaat echter pas tijdens de race op zondag en nog niet tijdens de sprintkwalificatie.

In Turkije eindige Hamilton met zijn tien plekken gridstraf uiteindelijk vijfde. De eerlijkheid gebied te zeggen dat er wellicht meer in gezeten had, als Mercedes het strategisch ietsje anders had aangepakt. Dat is in ieder geval hoe Hamilton er zelf over denkt.

Enfin, mogelijk krijgt Mercedes dit weekend de kans om het nog een keer over te doen. Als Lewis inderdaad weer een gridstraf moet incasseren zal hij er flink de pest in hebben. Hij moest in Mexico al alle zeilen bij zetten, dus met een gridstraf gaat het zeker lastig worden om de achterstand van 19 punten te verkleinen.