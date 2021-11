F1 op Assen of Zandvoort? Waarom niet gewoon allebei!

De GP van Nederland werd gereden op Zandvoort en dat blijft zo. Assen heeft de strijd dus ‘verloren’. Maar waarom houden we niet gewoon een race op Zandvoort én op TT Assen?

Weet je nog: voordat het duidelijk werd dat Nederland in – toen nog – 2020 een GP zou krijgen, was de ‘waar-vraag’ niet zo vanzelfsprekend als je denkt. Zandvoort is de historisch logische keuze, maar we hebben nog een circuit waar je in theorie een F1-race kunt houden: het TT-circuit van Assen. Dat is min of meer een motorcircuit, maar met de uitbreiding naar onder andere DTM kun je daar best met auto’s racen. Zandvoort was echter de race die we kregen en in 2022 krijgen, maar Assen geeft niet op.

Assen zet door

De organisatie achter TT Assen heeft namelijk al meermaals aangegeven dat ze altijd beschikbaar blijven. Als er voor wat voor reden dan ook iets F1-gerelateerds niet door kan gaan op Zandvoort, zullen zij bijspringen. Er is nu echter een nieuwe ontwikkeling. Waarom kiezen als ook allebei kan? Een race in Zandvoort én in Assen. Twee Nederlandse races op de kalender, om in de voetsporen te treden van bijvoorbeeld Italië.

Twee races

Dit plan werd verteld aan BNR door autosportpromoter Lee van Dam. Sowieso is opgeven geen optie. “Als je het niet probeert, weet je zeker dat het niet lukt.” Daarom wil Assen nog steeds zich aanbevolen houden als race op de F1-kalender, met als doel 2023. Plek is er zeker en de hoofdreden is dan ook het succes van Max Verstappen: “Elke Nederlander loopt met een oranje shirtje of een petje van Max. Ik weet zeker dat er plek is voor twee races.”

Kan het?

Komt er dan nog een race? Nee. De Telegraaf meldt dat er vanuit de Formule 1 al geluiden zijn gekomen dat een tweede race in Nederland er niet in zit. Assen én Zandvoort gaat dus niet gebeuren. Waarom niet?

Ten eerste omdat de deal met Zandvoort exclusief is. Zandvoort is daarmee de enige Nederlandse GP die gereden mag worden. Die deal staat voor minstens twee jaar en als het aan Zandvoort ligt nog langer. De Nederlandse GP in Zandvoort overtrof alle verwachtingen en het zorgde ervoor dat Assen niet eens meer genoemd wordt.

Ten tweede omdat er wel animo is voor Zandvoort en Assen vanuit bijvoorbeeld de fans en de circuits zelf, maar vanuit de Formule 1 zit men niet zo te springen om nog een Nederlandse race te hebben. Er staan namelijk in 2022 precies 23 races op de kalender en dat is het maximum. In 2023 willen zowel Qatar als China terugkeren en moeten er dus eerder races geschrapt worden dan toegevoegd.

Geen tweede GP

Duidelijk: er blijft maar één Nederlandse GP bestaan, die van Zandvoort. In ieder geval voor de komende tijd. Een gemis, of zullen we blij zijn met het feit dat er überhaupt een Nederlandse GP is?