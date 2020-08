BREEK: GP Imola krijgt knotsgekke vrije training

De GP Imola krijgt een compleet andere indeling voor de vrije training.

Vanwege alle perikelen omtrent het coronavirus, is de Formule 1 agenda nog lang niet definitief. Eerlijk is eerlijk, de organisatoren (FOM, Formula One Management) doet het het erg aardig. Ze roeien met de riemen die ze hebben.

GP van Emilia Romagna

De eerste serie GP’s zijn inmiddels verreden en in de tussentijd zijn er een paar Grand Prix’ bijgekomen. Sommige daarvan stonden niet op de agenda, maar zullen dit jaar wel een race organiseren. Denk aan Duitsland (Nürburgring, GP van de Eiffel op 11 oktober) en de GP van Toscane op Mugello (13 september). Een GP die we ook graag terugzien is de Emilia Romagna GP op het circuit van Imola.

Imola

De GP Imola staat gepland voor het weekend van 1 november. Normaal gesproken wordt er op vrijdag twee maal een vrije training van anderhalfuur gereden. Dan volgt op zaterdag een derde vrije training met daarna de kwalificatie. Maar voor dit weekend gaan ze het anders doen op het circuit van Imola.

Drastisch ingekort

Vanwege organisatorische redenen wordt de planning voor het weekend van de GP Imola drastisch ingekort tot een tweedaags evenement. Het was al bekend dat men ging kijken om de planning compacter te maken, nu is bekend hoe ze dat gedaan hebben.

Geen vrijdag training

De gehele vrijdag is namelijk komen te vervallen! Dan wordt er gewoon niet gereden. De eerste vrije training begint op zaterdag om 10:00 en duurt 90 minuten. En… dat is het! Jazeker, na die 90 minuten is er geen ruimte meer om te trainen. Daarna kunnen de auto’s weer terug naar de pitboxen. Van 14:00 tot 15:00 is er de kwalificatie. De race start om 13:10 en Hamilton zal rond 15:00 over de streep komen als winnaar.

Derde Italiaanse race

De Grand Prix van Emilia Romagna op Imola zal de derde race in Italië zijn, naast de races op Monza en Mugello. De race volgt een week na de GP van Portugal op Portimao. Ferrari heeft dus drie thuisraces, helaas in een seizoen dat niet alles vlekkeloos verloopt.