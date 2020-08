Lorinser S124 youngtimer tuning voor dikke stationwagons

De Lorinser S124 onderdelen maken de Gouwe Ouwe T-Modell wat vlotter

Het is misschien wel de beste auto ooit gebouwd, de Mercedes 124. Het is de fabriekscode voor de E-Klasse die werd gebouwd van 1984 tot 1995. De auto maakte naam en faam door onverwoestbaar te zijn.

124 voor iedereen

Deze betrouwbaarheid was geen toeval, de auto werd dusdanig goed gebouwd dat er weinig mee misging. De E-Klasse was een gewilde auto. Het mooie was dat er een ‘124’ voor iedereen was. Er was een sedan (W124), T-Modell stationwagon (S124), Coupe (C124), Cabriolet (A124), Lang (V124) en uitvaartauto (VF124).

Stationwagon

Voor vandaag kijken we naar de S124, de stationwagonversie van de E-Klasse. In tegenstelling tot Audi en BMW deed Mercedes niet echt aan lifestyle-station wagons, maar echte pakezels. De Mercedes E-Klasse T-Modell (W124) was dan ook aanzienlijk ruimer dan de BMW 5 Serie Touring (E34) en Audi 100 Avant (C3).

Lorinser S124 dakspoiler

Om de auto toch een beetje een vlotte uistraling te geven, kon je bij Sportserivce Lorinser terecht voor wat tuningspulletjes om de auto wat vlotter te maken. Een populair accessoire destijds was de Lorinser S124 dakspoiler. Zoals wel vaker met tuningsonderdelen moet je echt geluk hebben om er nog eentje te kunnen bemachtigen. Dit soort onderdelen wordt slechts voor een beperkte periode geproduceerd. Als de voorraad op is, dan is het op. Zo is er op de hele wereld geen AC Schnitzer dakspoiler te vinden voor onze E91 duurtester.

Lorinser S124 tuning

Mocht je toch heel erg graag Lorinser S124 youngtimer tuning wensen op jouw goed geconserveerde E-Klasse station, hebben we goed nieuws. Lorinser gaat namelijk de productie van enkele onderdelen weer opstarten. Volgens Lorinser zijn de onderdelen exact hetzelfde, inclsueif de pasvorm. Je kan de spoiler dus eenvoudig op jouw E-Klasse T-Modell schroeven.

Velgen

Goedkoop is de spoiler niet, je bent minimaal 590 euro kwijt. Dan moet je ook nog de spoiler laten spuiten, dat kan eventueel ook bij Lorinser. Een geïntegreerd derde remlicht is mogelijk, maar kost weer 100 euro extra. Mocht je de slag te pakken hebben en verder willen geen met ‘period-correct’ tuning, dan kun je altijd opteren voor de Lorinser L monoblock-velgen. Deze worden ook weer opnieuw gebouwd.

Schattig

De lichtmetalen velgen zijn gebouwd uit één stuk. De maat is bijna schattig 8×16 met een ET-waarde van 35mm. Deze wielen kosten 547 euro inclusief BTW. Wil je liever een nieuwe look voor je S124, zul je jouw S124 naar Japan moeten sturen.

Meer lezen? Dit zijn de 11 gaafste uitvoeringen van de Mercedes W124!