Programma GP Imola aangepast door begrafenis - Autoblog.nl

Het programma van de GP Imola zal op iets afwijken dit weekend.

Het heeft eventjes geduurd, maar dit weekend gaan we weer van start. Een pauze van drie weken is toch echt te lang, eigenlijk. Voor dit weekend staat de GP van Emilia Romagna op de planning.

En we gaan het over de planning hebben, want die wordt namelijk aangepast. Dat heeft alles te maken met de begrafenis van de onlangs overleden Prince Philip. Dat hebben de FIA en F1-organisatie bevestigd.

Aangepast programma GP Imola

De kwalificatie op zaterdag wordt vervroegd met precies een uur. Dus in plaats van 15:00 uur, begint dat om 14:00 uur. Doordat de kwalificatie is vervroegd, wordt de derde vrije training ook eerder gereden. Deze begint nu niet meer om 12:00 uur, maar om 11:00 uur.

Ook op vrijdag zullen de tijden iets worden aangepast. De eerste vrije training begint nu om 11:00 en duurt tot 12:00 (in plaats van 11:30 tot 12:30). Ook de tweede vrije training wordt met een halfuurtje verplaatst: die start nu om 14:30 en eindigt om 15:30.

Domino-effect.

Zo kun je zien dat één evenement, het hele programma van de GP Imola op zijn kop kan zetten, In dit geval komt dat omdat alles is vastgelegd. Zo moet er twee uur zitten tussen de derde vrije training en de kwalificatie op zaterdag. Tussen de tweede en derde vrije training mag niet meer dan een bepaalde tijd zitten, dus vandaar dat ze die ook iets hebben aangepast. Daardoor krijg je een soort domino-effect.

In aanloop naar de kwalificatie zal er een minuut stilte gehouden worden voor de prins. Dan zal er ook mogelijkheid zijn om een eerbetoog te houden. Op welke wijze is niet duidelijk. Vergeet niet dat Formule 1 voornamelijk een Brits feestje is. Op Ferrari, AlthaTauri (Italië) en Alfa Romeo (Zwitserland) zijn alle teams Brits, ondanks dat de automerken uit een ander land komen.

De race zal gewoon om 15:00 uur starten op zondag.