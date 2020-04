Imola wil F1-race organiseren in 2020

Imola wil een F1-race organiseren dit jaar. Opmerkelijk, omdat ze niet op de kalender staan voor dit jaar. De GP van San Marino komt zo weer een stukje dichterbij.

De GP van San Marino zou zo maar een onverwachtse comeback kunnen maken. De race in Italië is al eent ijdje van de kalender, maar de organisatie heeft haar diensten aangeboden voor dit seizoen.

Gratis

Dat bevestigt circuit-directeur Selvatico Estense aan motorsport. Sterker nog, hij wil de race ‘gratis’ aanbieden. Daar geldt wel een voorwaarde voor, de lockdown in Italië moet dan wel zijn opgeheven. In Italië zijn de gevolgen van covid-19 zeer hevig geweest.

Getroffen

Andersom geldt de voorwaarde ook, Imola wil niet de ‘fee’ betalen om de race te mogen houden. Althans, alleen over een minimaal bedrag is Salvatico Estense bereid te praten. Logisch, want de regio is behoorlijk getroffen en heeft andere zorgen. Officieel heeft Estense Imola nog niet aangemeld bij de ACI, maar hij heeft wel een datum in gedachten: 6 september, een week voor de GP van Monza.

GP van San Marino

Er zijn seizoenen geweest dat men in de Formule 1 twee keer reed in hetzelfde land. Sterker nog, in sommige seizoenen kwam dat zelfs twee keer voor. Denk aan de GP van Duitsland (Hockenheimring) en de GP van Europa (Nüburgring). Daarnaast werd er ook twee keer gereden in Italië, tijdens de GP Van Italië (Monza) en dus de GP van San Marino (Imola).

Wijzigingen

De Formule 1 race op Imola werd tot 2006 gehouden. Daarna verviel de GP van San Marino. De organisatie van het circuit heeft in de tussentijd flinke wijzigingen doorgevoerd om weer te kunnen voldoen aan de eisen. In 2008 werd de baan goedgekeurd door de FIA om er weer met F1-auto’s te kunnen testen, in 2011 kreeg de baan een algehele goedkeuring. Sindsdien probeert men de de race terug te krijgen naar Imola, met weinig succes.

Moeizaam

In 2015 leek het er even op dat Imola alsnog de GP van Italië kon gaan organiseren, nadat de gesprekken voor een nieuw contract bij Monza zeer moeizaam verliepen. Op het laatste moment liep het alsnog spaak: Monza had uiteindelijk toch alles voor elkaar. Dit jaar was het weer raak. Imola probeerde zich aan te bieden als de vervanger voor de GP van China. Maar het is niet alleen de Chinese GP die niet doorgaat. Er is tot op heden geen race verreden en alle races to de GP van Canada zijn tot nader order afgelast of uitgesteld.