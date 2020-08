Zagato IsoRivolta GTZ is de mooiste auto van vandaag

Er zijn weinig auto’s die fraaier zijn dan de Zagato IsoRivolta GTZ. Vandaag al helemaal niet.

Nog niet zo lang geleden nam collega @Loek jullie mee naar de wondere wereld van de digitale concept cars. Auto’s die eerst in het spel Gran Turismo voorbij komen en alleen functioneren in het spel van Kazunori Yamauchi.

Vision Gran Turismo IsoRivolta

Zo was er ook de Vision Gran Turismo IsoRivolta van Zagato. Voor de liefhebbers is er goed nieuws, want er komt een ‘echte’ aan en het goede nieuws is dat deze nóg mooier wordt dan de digitale versie. In het spel moet de auto opvallen en een relatief jongere doelgroep aanspreken. In real life moet je het toch echt hebben van oudere mensen die nog weten waar IsoRivolta (en Zagato) voor staan.

IsoRivolta A3/C ’63

A3/C

Het resultaat is de Zagato IsoRivolta GTZ. De auto is gebouwd met de Iso A3/C (afbeelding boven) in het achterhoofd. De A3/C was op zijn beurt weer de circuitversie van de Iso Grifo (afbeelding onder). Het verhaal van de beeldschone auto lees je in dit uitgebreide Iso Grifo-artikel.

Iso Grifo GL ’65

Zagato IsoRivolta GTZ

Zagato zegt nog niet waar de basis van de comeback-auto vandaan komt. Aangezien de auto is voorzien van GM-techniek, kunnen we het echter wel raden. De kans is vrij groot dat de Zagato IsoRivolta GTZ op basis van de Corvette C7 gebouwd is. Het zou immers de meest logische basis zijn: transaxle, V8 vlak achter de voorwielen, een laag gewicht en dankzij de plaatsing van de hardware heb je de meest fraaie proporties om mee te werken. Het is niet de eerste keer dat een Italiaanse coachbuilder werkt met een Corvette basis. Zo is de Bertone Mantide gebouwd op basis van een Corvette ZR1 (C6) en de Spada Codatronca op basis van de Corvette Z06 (C6).

Corvette

De motor komt namelijk van een Corvette, een Z06 om precies te zijn. Gek genoeg vonden de Italianen de motor niet voldoende krachtig, dus hebben ze het slagvolume van de LT4-motor vergroot van 6.2 naar 6.8 liter. Wat het met het vermogen en koppel doet, wordt niet vermeld. De Z06 kwam overigens niets te kort, in standaardvorm levert deze 650 pk en 650 pound foot aan koppel. Dat is omgerekend 881 Nm… Deze Zagato IsoRivolta GTZ heeft dus meer vermogen en koppel, terwijl de auto hoogstwaarschijnlijk lichter is dan het origineel.

September

In september van dit jaar (dat is gewoon volgende maand al) worden er meer details bekendgemaakt over de Zagato IsoRivolta GTZ. Er zijn nu slechts een paar dingen die we met zekerheid kunnen zeggen. Ten eerste is het beeldschone koetswerk in zijn geheel van koolstofvezel gemaakt. Ondanks dat er nog geen prijs bekend is (reken maar op een hele hoop), zijn er al negen exemplaren van verkocht. Zagato is voornemens om er 19 in totaal te gaan bouwen, waarvan één duurtester voor de Autoblog-garage, hoewel dat laatste slechts een zelfverzonnen suggestie is.

